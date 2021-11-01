الإمارات تجيز تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح مضاد لكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن اعتماد اللقاح يمثل "مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية حيث أشارت نتائج الدراسات السريرية إلى أن اللقاح آمن وقد منح فعلا استجابة مناعية قوية للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد على نهج الدولة الاستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

كما أعلنت وزارة الصحة عن بدء توفير الجرعة المعززة لمن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر -بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاما، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاما العاملين في خط الدفاع الأول.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند إن "النتائج المثمرة التي حققتها الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19، والإقبال الكبير من أفراد المجتمع يشكل مرحلة مهمة للغاية في مواجهة كوفيد-19 للعبور إلى التعافي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ويتعزز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع مع الاستمرار في الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة".