8 أعراض لضربة الشمس وطرق الوقاية منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية عددًا من النصائح وإرشادات للوقاية من درجات الحرارة العالية.

وأوضحت هيئة الصحة العامة في السعودية، في دليلها الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية، أنه يمكن أن يكون سبب اكتساب الحرارة في جسم الإنسان هو مزيج من الحرارة الخارجية من البيئة وحرارة الجسم الداخلية الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي.

وأشارت إلى أن الارتفاع السريع في اكتساب الحرارة بسبب التعرض لظروف أكثر حرارة من المتوسط يؤدي إلى إضعاف قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأمراض، بما في ذلك التشنجات الحرارية والإجهاد الحراري وضربات الشمس وارتفاع الحرارة.

ولفتت الهيئة إلى أن حالات ضربات الشمس تعد أشد خطورة من الإجهاد الحراري، وقد تصل خطورة التعرض لضربات الشمس إلى الوفاة في بعض الحالات، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه على الأعراض التي تسببها ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

أعراض ضربة الشمس تختلف عن الإجهاد الحراري، حيث يعاني الأشخاص من:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم (40 درجة مئوية أو أعلى)

فقدان الوعي (الإغماء)

الجلد الساخن، أو الأحمر، أو الجاف، أو الرطب

سرعة وقوة في نبضات القلب

الصداع

الدوار

الغثيان

الارتباك أو التشوش

للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، يجب: