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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وكالات فيدرالية أمريكية تحذيرات بشأن بخاخات العلاج العطري التي تم ربطها بحالات مميتة لمرض استوائي نادر.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأطباء يجب أن يكونوا على اطلاع بأعراض داء الكلم، وهي عدوى يصعب تشخيصها وتسببها بكتيريا Burkholderia pseudomallei. وأضافت أنه "من المهم سؤال المرضى عما إذا كانوا قد استخدموا بخاخات معينة".

وأوضحت كلًا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أنه يجب أن يقوم الأشخاص، الذين اشتروا بخاخات تحتوي على "أحجار كريمة"، بإعادتها لاسترداد أموالهم.

وفي الشهر الماضي، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها تتبعت حالة عدوى بكتيريا B. pseudomallei المميتة في جورجيا إلى رذاذ للعلاج العطري تبيعه شركة "وول مارت".

وهناك ثلاث حالات أخرى، في كانساس ومينيسوتا وتكساس، تم ربطها وراثيًا بحالة جورجيا وتوفي أيضًا المريض في كانساس.

وقد حيرت العدوى الأطباء لأن داء الكلم، وهو مرض استوائي، يرتبط عادة بالسفر، ولم يسافر أي من المصابين به.

ويذكر أن بخاخ العلاج العطري، وهو من علامة Better Homes & Gardens التجارية، قد تم تصنيعه في الهند.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "يتم اختبار وجود بكتيريا B. pseudomallei في خمس عطور تحت نفس العلامة التجارية، تشمل الليمون والماندرين، واللافندر، والنعناع، والليمون والأوكالبتوس، وخشب الصندل والفانيليا".

وأضافت: "تم بيع هذا المنتج عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد من خلال (وول مارت) وتم توزيعه على عدد محدود من متاجر (وول مارت) بين فبراير/ شباط و21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021"، داعية إلى التوقف عن استخدام هذه المنتجات.

وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تنبيهًا صحيًا للأطباء حتى يكونوا على اطلاع بالأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى البكتيرية، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والألم، والصداع، وخراجات في الكبد والرئة والطحال والبروستاتا.

ويجب أن يُسأل المرضى عن التعرض المحتمل لبخاخات العلاج العطري، بما في ذلك التواجد في الغرفة أثناء رش المنتج، أو استنشاقه مباشرة من زجاجة المنتج، أو الاتصال المباشر بأحد العناصر، مثل أكياس الوسائد، الذي تم رش المنتج عليها".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعليمات محددة للتخلص من المنتجات المشبوهة.

وإذا كنت تملك المنتج، فمن المهم أن تتخذ الاحتياطات التالية:

التوقف عن استخدام المنتج فورًا

عدم فتح الزجاجة

عدم التخلص من الزجاجة في سلة المهملات العادية

قم بإعادة المنتج إلى المتجر

غسل الملاءات أو البياضات التي تم رش المنتج عليها باستخدام منظف غسيل عادي

احرص على تجفيفها تمامًا

امسح الأسطح برذاذ يستخدم PineSol غير المخفف أو مطهر مماثل

اغسل يديك جيدًا بعد لمس الزجاجة أو البياضات

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إذا استخدمت المنتج خلال الـ21 يومًا الماضية وظهرت لك حمى أو أعراض داء الكَلْم الأخرى، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية وإبلاغ طبيبك عن تعرضك للرذاذ".

وأضافت: "إذا لم تكن لديك أعراض ولكنك تعرضت للمنتج في في الأيام السبعة الماضية، قد يوصي طبيبك بالحصول على مضادات حيوية للوقاية من العدوى".