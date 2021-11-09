دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه من المتوقّع أن تتقدّم "فايزر" بطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح لها بالاستخدام الطارئ للجرعة المعززة من لقاحها على الفئة العمرية 18 وما فوق. وقد يقدّم الطلب في أقرب وقت خلال هذا الأسبوع، رغم أنّ هذا التاريخ قد يتغير.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نقل خبر طلب الإذن بالإستخدام الطارئ المرتقب.

وهذا الأمر، يحقّق توقعات بايدن التي أفصح عنها في منتصف آب/أغسطس، بأنّ الجرعات الإضافية قد تكون متوافرة لكل البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الخبر أيضًا مع إعراب مسؤولي الصحة الفدرالية عن قلقهم بوضوح، من تراجع المناعة مع اقتراب أشهر فصل الشتاء.

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وكانت إدارة الغذاء والدواء قد سمحت باستخدام الجرعات المعززة المضادة لـ"كوفيد-19" لغالبية البالغين بعد مرور مساحة زمنية كافية على تلقّيهم الجرعتين الأساسيتين.

أما الأشخاص الذين يبلغون من العمر الـ 65 عامًا وما فوق، وحصلوا على لقاح "فايزر/بيو إن تك" أو"مودرنا" قبل ستة أشهر أو أكثر، فإنه يجب عليهم تلقي الجرعة المعزّزة. كما يحقّ بذلك للأشخاص المعرضين للخطر الشديد من الإصابة بـ"كوفيد-19" نتيجة ظروف صحية معينة مثل أمراض السكري، أو الكلى، أو الحمل، وأولئك المعرضين للخطر بسبب ظروف عيشهم أو عملهم.

ويحق للأشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح "جونسن آند جونسون" قبل شهرين أو أكثر، تلقي الجرعة الثانية منه بعد مرور شهرين على الجرعة الأولى. وأُعطي إذن السماح باستخدام هذا اللقاح لمن يبلغ من العمر 18 عامًا وما فوق.

وقالت "فايزر" الإثنين إنه ليس لديها أي تحديث حول ما إذا كانت ستسعى للحصول على السماح الطارئ باستخدام جرعة معززة لمجموعات عمرية إضافية.