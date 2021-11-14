خطوة بخطوة.. كيف تنظّف برّادك بعد التخلّص من طعام فاسد؟

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نشر الأحد ، 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

أبق هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال لحمايتهم من حوادث التسمم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا عثرت على طعام فاسد في برّادك، احرص على التخلّص منه، ثمّ قم بتنظيفه، لأنّ الجراثيم الناجمة عنه قد تنتقل إلى الأدراج والرفوف.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها باستخدام بعض المواد اللازمة لتنظيف ثلاجتك، وهي:

أكياس محكمة الإغلاق

مياه ساخنة وصابون

فوط نظيفة

اختياري: مياه + مُبيض

الخطوة 1: تخلص من الطعام الفاسد

تخلّص من الطعام الفاسد وأي أطعمة أخرى مخزنة معه أو ملاصقة له.

ضعه في كيس محكم الإغلاق في سلّة المهملات.

خزّن الطعام الفاسد في علبة خاصة لحفظه، اغسلها بالماء الساخن والصابون قبل إعادة استخدامها مرة أخرى.

الخطوة 2: أفرغ البراد

أفرغ باقي المواد الغذائية من البراد وضعها على منضدة أو طاولة أثناء عملية التنظيف.

أخرج الرفوف والأدراج، وأي أجزاء أخرى

لا تترك الطعام غير المُبرّد خارجًا لأكثر من ساعتين.

الخطوة 3: اغسل الأجزاء القابلة للإزالة

اغسل الرفوف والأدراج وكل الأجزاء التي أخرجتها بالمياه الساخنة والصابون.

جفّفها بفوطة نظيفة.

لا تضع المياه الساخنة على الرفوف والأدراج الزجاحية الباردة لأنّ الزجاج قد ينكسر، بل اتركها تصل إلى درجة حرارة الغرفة بدايًة.

الخطوة 4: نظّف وعقّم البرّاد من الداخل

نظّف داخل البرّاد الفارغ بالمياه الساخنة والصابون، ثمّ استخدم فوطة مبلّلة بمياه نظيفة لإزالة الصابون.

جفّفه بفوطة نظيفة.

لا تنسى مسح الأبواب والأدراج التي لا يمكن إخراجها.

*خطوة اختيارية

ضع ملعقة كبيرة من سائل التبييض مع الماء لتعقيم برّادك، وذلك بعد تنظيف الثلاجة بالمياه الساخنة والصابون.

الخطوة 5: إعادة الرفوف والأدراج والطعام

أعِد الرفوف والأدراج والأجزاء الأخرى إلى البرّاد بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى.

نظّف العلب الخاصة بالطعام وقوارير السوائل بالمياه الساخنة والصابون قبل إعادتها إلى البرّاد.

وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون عند الانتهاء من عملية التنظيف.

وأوضحت أنه يجب استخدام الماء الساخن والصابون لمسح طاولات المطبخ التي وضعت عليها الأطعمة والمشروبات وأجزاء البرّاد خلال عملية التنظيف.

ومن المهم أيضًا غسل الفوط التي استخدمتها لتجفيف البرّاد قبل إعادة استخدامها مجددًا.