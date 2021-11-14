للأطفال والبالغين..إليكم علامات طارئة للإنفلونزا يجب الحذر منها

ما أسباب الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في فصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يتعافى غالبية المصابين بالإنفلونزا خلال أقل من أسبوعين، إلا أن آخرين يُصابون بمضاعفات خطيرة قد تهدّد حياة بعضهم، وتؤدي إلى الوفاة، مثل الالتهاب الرئوي.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية أن المضاعفات الخطيرة، التي تسببها الإنفلونزا، تتمثل بالتهاب عضلة القلب، أو التهاب الدماغ، أو أنسجة العضلات. ويُمكن أيضًا الإصابة بفشل متعدّد الأعضاء، مثل فشل الجهاز التنفسي والفشل الكلوي.

وبذلك، من المهم أن تكون على دراية بأعراض الإنفلونزا وعلاماتها التحذيرية الطارئة لدى كل من الأطفال والبالغين.

الأعراض الطارئة لدى الأطفال

تنفس سريع أو صعوبة في التنفس

زرقة الشفاه أو الوجه

ألم في الصدر

ألم عضلي شديد

جفاف الجسم

حمى فوق 104 درجة فهرنهايت

تحسن الحمى أو السعال وتفاقمهما من جديد

تفاقم الحالات الطبية المزمنة

الأعراض الطارئة لدى البالغين

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط مستمر في الصدر أو البطن

الدوخة المستمرة والارتباك وعدم القدرة على الاستيقاظ

عدم التبول

آلام عضلية شديدة

ضعف شديد أو عدم التوازن

تحسن الحمى أو السعال وتفاقمهما من جديد

تفاقم الحالات الطبية المزمنة

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه القوائم ليست شاملة. لذلك، تنصح باستشارة مقدم الرعاية الطبية الخاص بك بسبب أي أعراض أخرى شديدة أو مقلقة.