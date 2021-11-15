(CNN Health)-- قال باحثون إنهم وجدوا المزيد من الأدلة على أن الأشخاص الذين يتناولون بالفعل بعض مضادات الاكتئاب الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع كانوا أقل عرضة للوفاة من فيروس كورونا، وهو أمر يمكن أن يساعد من ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اللقاحات بعد.

الأدوية هي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، وتشمل فلوكستين، الذي يباع على نطاق واسع تحت الاسم التجاري Prozac، وعقار ذو صلة يعرف باسم فلوفوكسامين أو لوفوكس.

وأفاد الباحثون في دورية "JAMA Network Open"، أن الذين تناولوا فلوكستين كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 28٪ بسبب فيروس كورونا. كان المرضى الذين يتناولون فلوفوكسامين، الموصوف في أغلب الأحيان لعلاج اضطراب الوسواس القهري، أقل عرضة للوفاة بنسبة 26٪.

أما أولئك الذين تناولوا أي نوع من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية شهدوا انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 8٪، وهو ما يعتبر ذا دلالة إحصائية.

واستخدمت هذه الدراسة أكثر من 83500 سجل إلكتروني للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد-19 من 87 مركزًا طبيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة تغطي الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بين يناير وسبتمبر من العام الماضي.

وقالت مارينا سيروتا، الأستاذة المشاركة في طب الأطفال وعضو معهد باكار لعلوم الصحة الحاسوبية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، التي عملت على الدراسة: "لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الأدوية تسبب هذه التأثيرات ، لكن التحليل الإحصائي يظهر ارتباطًا كبيرًا".

لقد كانت دراسة بأثر رجعي، لذلك ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد سبب هذا الانخفاض المحتمل في الوفيات، ولكن "حقيقة أن أي ارتباط مخفف مع الوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19 هو أمر مثير للاهتمام"، حسبما قالت مارينا في بيان.

وتقول إحدى النظريات إن الأدوية قد تقلل من إنتاج المركبات الالتهابية المسماة السيتوكينات التي ينتجها الجسم، وفي بعض الأحيان يزيد إنتاجها، استجابة لعدوى كوفيد-19 الشديدة.

وهذه ليست الدراسة الأولى التي تشير إلى أن مضادات الاكتئاب هذه قد تساعد في منع الناس من الإصابة بفيروس كورونا. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في باريس أيضًا وجود صلة بين فلوكستين وتقليل خطر الوفاة. وشهدت دراسات صغيرة أخرى نتائج مماثلة.

"نظرًا لأن معظم سكان العالم غير محصنين حاليًا، ولا يزال جائحة كورونا نشطة، فإن العلاجات الفعالة لـ كوفيد-19 - خاصة تلك التي يسهل استخدامها، والتي تُظهر التحمل الجيد، ويمكن تناولها عن طريق الفم، وتوافرها على نطاق واسع في التكلفة للسماح باستخدامها في البلدان فقيرة الموارد - هناك حاجة ماسة إلى الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بـ Cكوفيد-19"، كتب الدكتور نيكولاس هورتيل، الأستاذ في قسم الطب النفسي وعلم الإدمان في جامعة باريس، في التعليق المنشور جنبًا إلى جنب مع الدراسة.

وأضاف هورتيل: "في هذا السياق، يجب اعتبار الاستخدام قصير المدى للفلوكستين أو فلوفوكسامين، إذا ثبتت فعاليته، كوسيلة محتملة للوصول إلى هذا الهدف".