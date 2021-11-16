"أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية".. الرئيس التنفيذي لـ"فايزر": حبة دواء جديدة يمكن أن تعالج فيروس كورونا

بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية ترخيص للسماح بوصول عالمي أوسع إلى عقارها التجريبي لعلاج "كوفيد-19".

وقالت الشركة إن الاتفاقية مع مجموعة براءات اختراع الأدوية، وهي منظمة للصحة العامة تدعمها الأمم المتحدة، ستسمح لمصنعي الأدوية بإتاحة العقار على نطاق واسع في 95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تغطي نسبة 53% من سكان العالم.

ويُعطى العقار، المعروف باسم "PF-07321332" أو "باكسلوفيد"، مع دواء قديم مضاد للفيروسات يُسمى "ريتونافير".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة "فايزر" عن نتائج أولية من تجربتها قائلة إن التحليل المؤقت، الذي أجري قبل انتهاء التجربة، أظهر انخفاضًا بنسبة 89% في خطر دخول المستشفى أو الوفاة الناجمة عن "كوفيد-19" بين الأشخاص الذين تناولوا الدواء ضمن الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض.

وأوضحت في بيان: "لن تتلقى شركة فايزر أتعاب أدبية على المبيعات في البلدان منخفضة الدخل وستتنازل عن حقوق الملكية على المبيعات في جميع البلدان المشمولة بالاتفاقية، بينما يظل كوفيد-19 مصنفًا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية".