بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

دراسة جديدة تظهر انخفاضًا حادًا في فعالية لقاحات فيروس كورونا بمرور الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، باستخدام معززات لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا المضادة لفيروس كورونا، لجميع البالغين.

وسعت الوكالة إلى ترخيص الاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح mRNA لمن كان مؤهلاً في السابق. وتمت الموافقة على المعززات لأي شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر تم تطعيمه بلقاحي فايزر أو مودرنا منذ ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى الأشخاص البالغين والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

وطلبت شركتا فايزر وبيونتيك الإذن الأسبوع الماضي، بناءً على نتائج تجربة المرحلة الثالثة التي تضم أكثر من 10 آلاف مشارك. ووجدت أن اللقاح المعزز كان آمنًا ولديه فعالية بنسبة 95 ٪ ضد كوفيد-19 المصحوب بأعراض.

وأصدرت شركة فايزر بيانات فعالية اللقاح المعزز الشهر الماضي، علمًا أنه لم تتم مراجعتها أو نشرها بعد.

وطلبت مودرنا الإذن بجرعتها الداعمة، التي تصل إلى 50 ميكروغرامًا، لجميع البالغين يوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن إدارة الغذاء والدواء قد أسندت إذن الاستخدام الطارئ إلى "مجموعة من الأدلة العلمية التي تشاركها الشركة"، بما في ذلك البيانات التي أظهرت تضاؤل الأجسام المضادة المعادلة في حوالي ستة أشهر.

واقترحت الدراسات الحديثة أن نسبة المناعة التي تقدمها لقاحات كوفيد-19 قد تبدأ في التضاؤل، كما أن الحماية من الأمراض الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، على وجه الخصوص، قد تنخفض.

وأظهرت الدراسات أن الجرعات المعززة تستعيد تلك المناعة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، الدكتورة جانيت وودكوك، في بيان: "طوال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، عملت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اتخاذ قرارات الصحة العامة في الوقت المناسب مع تطور الوباء. وقد أثبتت لقاحات كوفيد-19 على أنها أفضل دفاع فعال للغاية ضد الوباء".

وأضافت: "السماح باستخدام جرعة معززة واحدة من لقاح مودرنا أو فايزر/بيونتيك ضد كوفيد-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر تساعد على توفير حماية مستمرة ضد الوباء، بما في ذلك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث، مثل الاستشفاء والوفاة".

وستجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة لمناقشة توسيع أهلية اللقاح المعزز.

ويمكن إعطاء المعززات رسميًا لجميع البالغين، بعد أن يوقع مدير مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روشيل والينسكي على التوصية.

ومع ذلك، فإن غالبية البالغين مؤهلين بالفعل لتلقي اللقاح المعزز.

ويبدأ اجتماع مستشاري اللقاح في مراكز السيطرة على الأمراض ظهر الجمعة. ويمكن أن تأتي الموافقة من والينسكي في أي وقت بعد تصويت المستشارين.

وكانت آخر مرة اجتمع فيها مستشارو اللقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض لمناقشة الجرعات المعززة لكوفيد-19 في أكتوبر/ تشرين الأول.

وبمجرد أن يتلقى الأشخاص لقاحاتهم المعززة ضد كوفيد-19، ليس من الواضح متى قد يحتاجون إلى جرعة لقاح أخرى.

وتقول دريز، وهي جمعية مختصة بعلم الأوبئة للرعاية الصحية في أمريكا: "هذا بالتأكيد سؤال المليون دولار.. نحن نعلم أن اللقاحات المعززة تدعم مناعة الناس مرة أخرى إلى نطاق 90٪ إلى 95٪ على المدى القصير.. لكن لا نعرف إلى متى سيستمر ذلك".