هل تعلم كم من الوقت يمكنك الاحتفاظ بطعامك خارج الثلاجة ويبقى آمنًا؟

مهما كانت أنواعه.. وصفة لطهي كل الطعام المتبقي في ثلاجتك قبل تلفه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يبقى الطعام آمنًا إن تركته خارج البراد لفترة طويلة؟ وما هي المدة التي يمكن خلالها تخزين الطعام المطبوخ؟ تُراود العديد منا أسئلة كثيرة في هذا الشأن، أجابت عنها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، وأوصت بالتالي:

احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في الثلاجة خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

لا تترك الطعام السريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في "منطقة الخطر"، أي بين 4،44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.

اضبط درجة حرارة الثلاجة على 4،44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي.

واتبع هذه الخطوات الإضافية للحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف: