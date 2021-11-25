ما هي الأمراض الأكثر شيوعًا في مياه المسابح وكيف تتجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ورد في "الدليل الوقائي للسلامة في المسابح"، الصادر عن "مجلس الصحة الخليجي"، إرشادات للاستخدام الآمن للمسابح العامة والخاصة، تبعًا لأفضل الممارسات الدولية والمحلية.

هل أنت من روّاد المسابح وتريد ممارسة رياضة السباحة بأمان؟ تعرّف من خلال هذا الإنفوغراف على الأمراض الأكثر شيوعًا في مياه المسابح، والوسائل التي تساعدك للوقاية منها.

التحقّق من نفسك

أخد حمام جيد لمدة دقيقة قبل النزول إلى المسبح

تغطيس القدمين

تجنّب السباحة إذا كان لديك إسهال، وامتنع لأسبوعين عن ارتياد المسبح بعد الشفاء منه

تجنّب السباحة إذا كان لديك جرح مفتوح أو غير مضمّد، خصوصًا بعد عملية جراحية، أو احرص على استخدام ضمادات مقاومة للماء تغطي الجرح بالكامل.

ما هي الأمراض الأكثر شيوعًا في مياه المسابح؟