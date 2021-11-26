وسط تفشي فيروس كورونا.. كيف تحسن التهوية في منزلك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أن تبقى في المنزل مع أفراد أسرتك فقط، هي أفضل طريقة لإبقاء جزيئات الفيروس المسببة لـ"كوفيد-19"، في الخارج. لكن، في حال قام أحد الأشخاص بزيارتك، احرص على تحسين التهوية في المنزل حتى تساهم في منع تراكم هذه الجزيئات في الهواء.

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، تساعد التهوية الجيدة، والإجراءات الوقائية الأخرى، مثل التباعد 6 أقدام وارتداء الكمامة، في منع إصابتك بكوفيد-19 وانتشاره.

وفيما يلي بعض النصائح لتحسين التهوية داخل منزلك من خلال فتح النوافذ، واستخدام مرشحات الهواء، وتشغيل المراوح، حتى تزيل الفيروسات من منزلك بشكل أسرع.

عرّض منزلك لأكبر قدر من الهواء النقي

يساهم فتح النوافذ والأبواب في إحداث تيارات هوائية داخل المنزل ما يمنع تراكم جزيئات الفيروسات داخله.

إذا كان فتح النوافذ أو الأبواب غير آمن، ويعرّض أطفالك أو حيواناتك الأليفة للخطر، إستخدم وسائل أخرى تقلّل من انتشار جزيئات الفيروسات في الهواء، مثل أنظمة تنقية الهواء ومراوح العادم في الحمامات.

كي تنقي الهواء داخل منزلك؟

إذا كان منزلك يحتوي على نظام تدفئة وتهوئة وتكييف مركزي ومزوّد بنظام تنقية للهواء، اتبع الخطوات التالي بهدف احتجاز جزيئات الفيروس:

قم بتغيير الفلتر كل ثلاثة أشهر أو وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة

أطلب من اختصاصي فحص نظام التهوئة وتعديله سنويًًّا للتأكّد من عمله بكفاءة

اضبط المروحة على وضع "تشغيل" بدلاً من "تلقائي" عندما يكون لديك زوار في المنزل. هذا الأمر يسمح للمروحة بالعمل على نحو مستمر، حتى في حالة عدم تشغيل التدفئة أو التكييف.

حدّد عدد الزوّار في منزلك ووقت الزيارة