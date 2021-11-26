(CNN Health)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها صنّفت متحور فيروس كورونا الجديد، B.1.1.529، باعتباره متغيرًا "مثيرًا للقلق"، يسمى أوميكرون.

اجتمعت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتطور فيروس كورونا، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء، الجمعة، لمناقشة المتحور الجديد.

أوصى المستشارون بأن تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه "مثير للقلق"، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان يوم الجمعة، إلى أن "هناك عددًا من الدراسات جارية وستواصل المجموعة الاستشارية تقييم هذا المتغير. وستقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ النتائج الجديدة مع الدول الأعضاء والجمهور حسب الحاجة".

وأضافت أنه "استنادًا إلى الأدلة المقدمة التي تشير إلى حدوث تغيير ضار... نصحت المجموعة الاستشارية منظمة الصحة العالمية بضرورة تصنيف هذا المتغير على أنه مثير للقلق، وقد حددت منظمة الصحة العالمية B.1.1.529 باعتباره مثيرًا للقلق، المسمى أوميكرون".

ودعت المنظمة في بيانها الدول إلى تعزيز جهود المراقبة والتسلسل لفهم متغيرات فيروس كورونا بشكل أفضل.