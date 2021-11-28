دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية في إطار محاولة منع انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الأحد.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية إن المملكة قررت تعليق الرحلات القادمة من مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

ومنعت السعودية الدخول للمسافرين (غير المواطنين) القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المذكورة باستثناء من قضى 14 يوما في دولة غير تلك الدول يُسمح الدخول منها إلى السعودية، حسب البروتوكولات الصحية المطبقة.

وسيُطبق الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام على من يُسمح لهم بالدخول من هذه الدول، بما في ذلك المواطنين السعوديين، وفقا لما ذكره المصدر.

وألزمت الداخلية السعودية كل من دخل إلى المملكة من تلك الدول ابتداء من 1 نوفمبر/تشرين ثاني أو مر بها، أن يحمل نتيجة فحص "PCR" سلبية أجراه بعد وصوله إلى الأراضي السعودية.

وكانت قد اتخذت المملكة إجراء مماثلا قبل 24 ساعة، إذ علقت الرحلات والدخول من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوبي وليسوتو وإسواتيني بسبب انتشار متحور "أوميكرون".