نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

ما هو أهم شيء يجب أن نعرفه عن متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

مع الكشف عن المزيد من حالات "متغير أوميكرون” لفيروس كورونا.. دول حول العالم تواصل توسيع قيود سفرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رصد أول حالة إصابة بمحتور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بتويتر، وبينت فيها أن الإصابة هي "لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا".

وفي التفاصيل نقلت الوكالة السعودية على لسان مصدر بوزارة الصحة في بيان قوله: "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة omicron من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".

وتابع البيان: "يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".

وشدّد المصدر وفقا لما ذكر بالبيان على "ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع".