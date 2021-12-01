الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة أفريقية

صحة
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الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة أفريقية
Credit: Francois Nel/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورًا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، أوضحت وزارة الصحة أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض، كما تم عزل المخالطين لها، واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والفحوصات اللازمة.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية تلقي اللقاح والحصول أيضًا على الجرعة الداعمة. وتساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات.

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