دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور جون نكينغاسونغ، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد زادت في إفريقيا خلال الأسابيع الأربع الماضية بنسبة 20٪ جراء ارتفاع حاد في الحالات بجنوب إفريقيا؛ الذي يُعزى بشكل أساسي إلى المتحور "أوميكرون".

وأضاف نكينغاسونغ، في إيجاز صحفي افتراضي، أن جنوب إفريقيا شهدة زيادة بنسبة 153٪ في الإصابات، بينما سجّل وسط وغرب وشرق وشمال إفريقيا انخفاضًا مستمرا في الشهر الماضي.



وأشار إلى أن قارة إفريقيا شهدت انخفاضًا متوسطًا بنسبة 9٪ في الوفيات الجديدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.



وقال: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في جنوب القارة خاصة جنوب، لكننا لسنا قلقين من أن الوضع لا يمكن إدارته".

وتابع: "ستكون هذه هي الموجة الرابعة التي ستأتي إلى القارة، وقد أصبحنا أكثر استعدادًا للتعامل مع هذه الموجة".



وذكر أن ما يثير القلق هو موسم العطلات القادم، في ظل توقعات أن يتحرك الناس أكثر ويحتمل أن يشكلوا خطرًا أكبر لزيادة العدوى.



وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني؛ بسبب موسم العطلات".



ودعا إلى اتباع نهج منسق بين البلدان الأفريقية وخارجها بشأن مواجهة المتحور، وأعرب عن أمله في أنه مع ظهور المزيد من المعلومات حول المتحور الجديد، سيتم رفع حظر السفر بسرعة "حتى تستمر جنوب إفريقيا في الحصول على الإمدادات التي تحتاجها".