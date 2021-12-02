ما هي دول العالم الأكثر تضررًا بإصابات ووفيات فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات في 223 دولة ومنطقة عن حوالي 263.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و5.2 مليون حالة وفاة، منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها في ديسمبر/كانون الثاني 2019.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة أعلى الإصابات والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 48.6 مليون إصابة و782 ألف حالة وفاة حتى الآن.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى مجموعة الدول والمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا:

الدول الأعلى بعدد الإصابات

أمريكا 48.6 مليون

الهند 34.6 مليون

البرازيل 22.1 مليون

المملكة المتحدة 10.2 مليون

روسيا 9.5 مليون

الدول الأعلى بعدد الوفيات

أمريكا 782 ألف

البرازيل 614.9 ألف

الهند 469.7 ألف

المكسيك 294.4 ألف

روسيا 272.2 ألف