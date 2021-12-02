بعد تسجيل أول إصابة.. الصحة السعودية: ظهور متحور أوميكرون مثير للقلق

خبراء صحة: هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها حماية نفسك من متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا

"إنه مشابه لإقفال باب شاشة".. هذا ما قاله محلل طبي لـCNN عن حظر السفر للحماية من انتشار متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا

حالتان جديدتان من أوميكرون في كندا تثير أسئلة جديدة حول مدى انتشار المتحور حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، على إعلان المملكة تسجيل أول إصابة بمحتور "أوميكرون" بفيروس كورونا، مؤكدا عزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وتابع العبدالعالي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "ظهور المتحور ’أوميكرون‘ مثير للقلق بسبب احتمالية تغير أنماط وسلوكيات الفيروس، وأن تكون مؤثرة على شدة عدوى الفيروس، واستجابته للقاحات، وسرعة انتشاره، وأن يحدث فيه عدد كبير من الطفرات"، لافتاً إلى أن "تنقّل الفيروسات بين الأشخاص من أهم عوامل المتحور".

وأضاف "بالإمكان أن نحمي أنفسنا وأن نقلل من انتشار ’أوميكرون‘ باتباع استراتيجيات الوقاية من خلال استكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ستة أشهر على جرعته الثانية، حيث تبين أن عدم التحصين من فيروس كورونا يزيد فرصة ظهور المتحورات".

وبين أن "الدراسات لم تصل إلى معلومات كافية حول مستوى خطر أوميكرون، وأن اختلاف التحورات يكون في التسلسل الجيني للفيروس، ويسبب ذلك طفرات وتغيرات تؤدي إلى أن يكون المتحور مختلفاً، لكن الفيروس هو نفسه".