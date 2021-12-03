روما، إيطاليا (CNN)-- حاول رجل يبلغ من العمر 50 عامًا أن يمرر ذراعًا من السيليكون في عيادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا على أنه ذراعه الخاص به، في محاولة للحصول على شهادة لقاح دون التطعيم فعليًا، في شمال إيطاليا.

ألقت الممرضة القبض على الرجل بينما كانت على وشك إعطاء اللقاح في بييلا، بيدمونت. وقالت فيليبا بوا لشبكة CNN إنها لاحظت شيئًا "غير طبيعي" في ذراع رجل يبلغ من العمر 50 عامًا.

وقالت: "كان لون الجلد غير طبيعي، أفتح بكثير مقارنة باليدين أو وجه المريض".

بعد فحص المنطقة، أدركت أن الذراع كانت مزيفة ومصنوعة من السيليكون.

وأضافت بوا: "شعرت في البداية بالأسف تجاه الرجل، ظننت أن لديه طرفًا اصطناعيًا وأتساءل عما إذا كنت قد أجبرته بطريقة ما على إعطائي ذراعًا خطأ. لكنه اعترف بعد ذلك أنه كان يرتدي ذراعًا مزيفًا عن قصد لتجنب تلقي اللقاح!"

وأشارت بوا، التي تعمل ممرضة منذ 1987 وأعطت آلاف الحقن، إلى أنها "في البداية كنت متفاجئًا، ثم كنت غاضبًا، وشعرت بالإهانة المهنية، ولم يُظهر أي احترام لذكائنا ومهنتنا. لن أتوقع مثل هذا الشيء في حياتي".

وأدانت حكومة إقليم بيدمونت محاولة الرجل خداع الممرضة.

وفي بيان مشترك لرئيس منطقة بيدمونت وعضو مجلس الصحة: "يمكن تصنيف الحالة على أنها "سخيفة "، باستثناء أننا نتحدث عن لفتة بالغة الخطورة، غير مقبولة للتضحية التي يدفعها المجتمع بأسره من أجل الوباء".

في رسالة بالفيديو، ذهب رئيس حكومة إقليم بيدمونت، ألبرتو سيريو، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن الحادث "يعد إهانة للنظام الصحي في المنطقة، وهو من بين أولى الحوادث في إيطاليا من حيث قدرة التطعيم والجرعات المنشطة".

في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام سيريو بنشر خريطة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، حيث تظهر بيدمونت من بين المناطق القليلة في أوروبا المميزة باللون الأخضر، مما يعني أن العدوى أقل من 1٪.