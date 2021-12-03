دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جو فاهلا، وزير الصحة في جنوب إفريقيا، حيث اكتُشفت فيها أول إصابة بسلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا الجمعة، إن هناك مؤشرات تفيد بأنّ المتحور الجديد سريع الانتشار.

وأفاد فاهلا، خلال لقاء إعلامي افتراضي، أن الحالات الجديدة المسجّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبع الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة من 1 إلى 2% قبل أسبوعين، لتسجّل نسبة 22% حاليًا.

وأضاف أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذا المتحور "سريع الانتشار، وتسجيل إصابات في صفوف الملقّحين". وتابع: "لكن بالطبع، تسبّبت الإصابات بمرض معتدل، لا سيّما في صفوف الأشخاص المحصنين".

ولفت إلى أن غالبية من دخلوا إلى المستشفيات "هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تتدنّى أعمارهم عن 40 سنة غير المحصّنين في معظمهم".

وفي المؤتمر الصحفي عينه، قالت دكتور ميشيل غرومي، رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD)، أن متحوّر أوميكرون انتشر بين الفئة العمرية الأكبر سنًّا أيضًا.

وقالت غرومي: "فيما العديد من مجموعة الإصابات رصدت بداية بين الشباب، نشهد انتشارها حاليًا بين الفئات العمرية الأكبر سنًّا، مع تطوّر هذه الموجة".

وشدّد على أن أفضل طريقة للحماية من المرض الشديد هو تلقي اللقاح. ووصف بـ"المنفاقة.. الدول التي أقفلت أبوابها في وجهنا بينها العديد من الدول المجاورة ضمن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية".