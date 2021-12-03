خبراء صحة: هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها حماية نفسك من متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شدّدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الشروط المطلوبة للسفر الخميس، من خلال نشرها تعديلًا على قرار إجراء فحص كوفيد-19 قبل يوم واحد من السفر إلى الولايات المتحدة.

وجاء في قرار الوكالة الجديد، أن الفيروس الذي يتسبب في تفشي كوفيد-19، لديه فرص جديدة للتغير، وبالتالي السيطرة عليه تصبح أصعب"، لافتة أنه "فيما هو معروف ومتوقع أن الفيروسات تتغير من خلال تحورات تؤدي إلى ظهور متحوّرات جديدة، فإن متحور أوميكرون الجديد يثير القلق على نحو خاص وكبير، لذلك تمّ تعديل هذا القرار".

وأشار القرار إلى أن الاختبارات المسموح بها، هي تلك المعترف بها من قبل إدارة الغذاء والدواء، مستثنيًا الأشخاص الذين يبرزون وثائق تفيد بأنهم تعافوا من العدوى خلال 90 يومًا.

وجاء في القرار أنه "إلى هذه اللحظة، ما زال مجهولًا مستوى الحماية التي تؤمّنها اللقاحات الحالية من المتحوّر الجديد. لذلك.... على جميع المسافرين، وضمنًا الملقحين بالكامل، باستثناء الذين يبرزون وثيقة تعافي، إجراء فحص كوفيد-19 قبل يوم من رحلتهم، بغية استيفاء الشروط المطلوبة المنصوص عليها في هذا القرار المعدّل".

وأفاد القرار أن "تراجع المدة الفاصلة لهذا الفحص إلى يوم قبل السفر عوضًًا عن ثلاثة أيام لمن هم محصّنين بالكامل، يقلّل من فرصة تطوّر عدوى متحور أوميكرون قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ويوضع القرار حيّز التنفيذ في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.