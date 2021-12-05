دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غرّمت محكمة نمساوية جرّاحًا بقيمة 2700 يورو (3,050 دولار) لبتره الساق الخطأ لمريض.

وكانت محكمة لينز الإقليمية، أصدرت قرارًا الأربعاء، غرّمت فيه جرّاحًا في الـ43 من عمره، مع تعليق نصف قيمة المبلغ، "لارتكابه أذى جسديًا شديد الإهمال"، وفق ما قال نائب رئيس المحكمة والتر إيشينغر لـCNN.

وقال إيشنيغر، الخميس، إن الجراح الذي كان يعمل في مستشفى "فريستادت" في 18 مايو/أيّار "قدّم توضيحًا غير مقنع مرفقًا بالسجلات الطبية الموجودة والصور الموثقة قبل إجراء عملية بتر مخططة للفخذ الأيسر، لكنّه وضع علامة على الفخذ الأيمن للجراحة".

وأضاف نائب رئيس المحكمة أن "الفخذ الأيمن بُتر من دون أي دليل طبي".

وقدمت المحكمة تعويضًا لأرملة المريض الذي فارق الحياة قبل موعد المحكمة بقيمة 5,666 دولار، لأسباب غير متعلّقة بالبتر، وفق إيشينغر.

وأمام كل من المتهم والمدعي العام لغاية الساعة 12 من ظهر 6 ديسمبر/كانون الأول لاستئناف القرار، وإلا سيكون حكم المحكمة نهائيًا اعتبارًا من 7 ديسمبر/كانون الأول.

وفي مايو/أيار كان المستشفى أصدرت بيانًا إثر الحادث، وصفته "بالخطأ المأساوي الناجم عن خطأ بشري". وقال المستشفى في ذلك الوقت: "نود أيضًا أن نؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لكشف ملابسات القضية، والتحقيق في جميع الإجراءات الداخلية وتحليلها على نحو نقدي. وسيتم اتخاذ أي خطوات ضرورية فورًا".

احتاج المريض، بعد ذلك، إلى إزالة الساق الصحيحة من مستوى فوق الركبة أيضًا.