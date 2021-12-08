4 خطوات فقط للحماية من التسمم الغذائي.. ما هي؟

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبق هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال لحمايتهم من حوادث التسمم

قد تعتقد أنها إنفلونزا.. ما هي أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون وكيف تتجنب مخاطره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تحمي نفسك وأحبائك من التسمم الغذائي؟ الأمر بسيط للغاية.. كل ما عليك فعله هو اتباع 4 خطوات فقط، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

التنظيف: غسل اليدين ومسح الأسطح جيدًا

تستطيع الجراثيم، التي تسبب التسمم الغذائي، أن تعيش في أماكن عديدة وتنتشر ضمن مساحة المطبخ

اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وأثناء تحضيره وبعد ذلك

اغسل الأواني وألواح التقطيع بالماء الساخن والصابون.

اغسل الفاكهة والخضار الطازجة تحت الماء الجاري.

الفصل: تجنب نشر التلوث

يمكن أن تنشر اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض النيء جميع الميكروبات إلى الأطعمة الجاهزة للأكل، ما لم يتم الفصل بينها.

استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، والدواجن، والمأكولات البحرية.

احتفظ باللحوم النيئة، والدواجن، والمأكولات البحرية بعيدًا عن الأطعمة الأخرى عند شراء البقالة.

احتفظ باللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض بشكل منفصل عن جميع الأطعمة الأخرى في الثلاجة.

اطبخ على درجة حرارة مناسبة

يتم طهي الطعام بأمان عندما ترتفع درجة الحرارة بدرجة كافية لقتل الجراثيم.

ويمكنك استخدام مقياس حرارة الطعام لمعرفة ما إذا كان الطعام قد تم طهيه بأمان، وليس من خلال التحقق من لونه وملمسه.

قطع كاملة من لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن ولحم الخنزير: 145 درجة فهرنهايت (ثم اترك اللحم يرتاح لمدة 3 دقائق قبل تناوله).

الأسماك ذات الزعانف: 145 درجة فهرنهايت

اللحوم المفرومة، مثل لحم البقر ولحم الخنزير: 160 درجة فهرنهايت

جميع الدواجن، بما في ذلك الدجاج المفروم والديك الرومي: 165 درجة فهرنهايت

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