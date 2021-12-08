هل تعاني من الأرق؟ 4 طرق فعالة لنوم عميق وهادئ

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

في الصباح أو قبل النوم مباشرة.. ما هو أفضل وقت لتناول الأدوية؟

جرب هذا الروتين قبل النوم لتحصل على قسط جيد من الراحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من أرق دائم ولا تستطيع الحصول على قسط كاف من النوم؟ يمكن أن تساعدك بعض الأساليب الفعالة في الحصول على نوم هادئ وعميق، بحسب الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أولًا، يجب أن تكون متسقًا في مواعيد نومك. كيف ذلك؟

احرص على الذهاب إلى فراشك كل ليلة في الوقت ذاته، واستيقظ صباحًا في الوقت ذاته أيضًا، بما في ذلك خلال أيام عطلات نهاية الأسبوع.

ثانيًا، يجب أن تكون غرفة نومك هادئة، ومظلمة، ومريحة، وذات درجة حرارة مناسبة.

وبالطبع، لا تنس إزالة الأجهزة الإلكترونية، مثل التلفاز، وأجهزة الحاسوب، والهواتف الذكية من غرفة النوم.

وثالثًا، تجنب وجبات الطعام الكبيرة والكافيين والكحول قبل موعد النوم.

وأخيرًا، مارس بعض التمارين الرياضية، حيث يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر خلال الليل.

ويعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر مهم للغاية، لكن نوعية النوم الجيدة ضرورية أيضًا. وتشمل علامات ضعف جودة النوم ما يلي:

الشعور بالنعاس أو التعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم

الاستيقاظ المتكرر ليلًا

ظهور أعراض اضطراب النوم، مثل الشخير أو اللهاث للحصول على الأكسجين

وإذا كان لديك أعراض اضطراب النوم، مثل الشخير أو النعاس الشديد أثناء النهار بعد النوم لليلة كاملة، فتأكد من إخبار طبيبك.

وعادة ما ترتبط قلة النوم بعدة أمراض وحالات مزمنة، مثل: