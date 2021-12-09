احرص على وجود شخص في المنزل لاستلام الطعام، حتى يتمكن من تخزين الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم، أو المأكولات البحرية، أو الدواجن، أو البيض، أو منتجات الألبان، بسرعة في الثلاجة.