دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تطلب الطعام إلى منزلك، لكنك تخاف من الإصابة بتسمم غذائي شديد؟ لا داعي للقلق.. وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعض النقاط التي يجب أن تكون متنبهًا إليها عند إيصال طلبك.
قبل طلب الطعام
-
اطرح بعض الأسئلة أولاً عن ممارسات سلامة الغذاء.
-
احرص على وجود شخص في المنزل لاستلام الطعام، حتى يتمكن من تخزين الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم، أو المأكولات البحرية، أو الدواجن، أو البيض، أو منتجات الألبان، بسرعة في الثلاجة.
-
ابحث عن مكان آمن لتوصيل طلبك إذا لم يتواجد أحد بمنزلك. يجب توصيل الطعام إلى مكان بارد ومظلل وآمن، بحيث لا تتمكن القوارض من الحصول عليه.
تأكد من سلامة الطعام وتغليفه بشكل جيد
-
تأكد من استخدام الشركة للعبوات والمواد المعزولة مثل الثلج الجاف أو عبوات الهلام المجمدة للحفاظ على برودة الأطعمة القابلة للتلف أثناء عملية النقل.
-
استخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من درجة حرارة الأطعمة القابلة للتلف عند وصولها.
-
قم بتخزين الأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة آمنة. بعد التأكد من توصيل الطعام القابل للتلف بدرجة حرارة آمنة، أي 40 درجة فهرنهايت أو أقل، قم بتخزينه في الثلاجة بأسرع وقت ممكن حتى يحين موعد إعداده.