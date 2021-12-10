نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل الأردن أول إصابتين بسلالة أميكرون الجديدة لفيروس كورونا، فيما تجاوزت حالات فيروس كورونا المسجلة أكثر من مليون حالة منذ ظهور الوباء في المملكة.

وقالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، رائدة القطب، الجمعة، إن إحدى الإصابتين بسلالة أوميكرون كانت لشخص ليس له تاريخ سفر، مرجحة أنه "قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن"، حسب قناة "المملكة" الرسمية.

وأضافت القطب أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره، لافتة أن "الشخص المصاب محليًا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته"، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، مساء الخميس.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أن هناك 1.003428 مليون إصابة مُثبتة بفيروس كورونا في الأردن.

وفي بيان لها، أبلغت الوزارة عن 38 وفاة جديدة بين مصابين بفيروس كورونا، و4936 إصابة جديدة. وزادت حصيلة الوفيات إلى 11917 وفاة منذ بدء الوباء.

ويوم الخميس، أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات - عمليات خلية أزمة كورونا إجراءات تشمل، فحص PCR لجميع القادمين إلى الأردن خلال 72 ساعة من السفر، وذلك "في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، تقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى المملكة، وتحديداً المتحور اوميكرون"، بحسب وكالة أنباء بترا الرسمية.