هل سيغير متحوّر "أوميكرون" جميع خططك لعطل الأعياد المقبلة؟

محاربة متحورين مختلفين في الوقت ذاته.. ما الذي تفعله دول العالم لمحاولة وقف انتشار "أوميكرون" و"دلتا" لفيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رويدًا رويدًا، بتنا نقترب من عطل عيدَي الميلاد ورأس السنة، التي تترافق مع وضع العديد من الأشخاص تصوّرًا للقاءاتهم مع العائلة والأصدقاء.

لكن،مع انتشار متحوّر "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، وتوسّع نطاقه ليغزو مناطق عدّة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار قلق العديد من الأشخاص، الذين يتأرجح قرارهم بين إلغاء هذه المشاريع أو الاستمرار بها مع التشدّد في اتباع الإجراءات الوقائية.

وتاليًا، تحدّثت المحللة الطبية التابعة لـCNN، الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ، وأستاذة السياسة الصحية وإدارتها في مدرسة معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

CNN: هل على الناس إجراء تعديلات على مخططاتهم للتجمع خلال فترة العطلات، بسبب متحور "أوميكرون"؟

أوضحت وين أنّ متحوّر "أوميكرون" ينتشر بسرعة في جنوب أفريقيا، لكنه لم يتفوّق بعد على "دلتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم احتمالية حدوث ذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة. بالنسبة إلينا متحوّر "دلتا" هو المسيطر حاليًا هنا، حيث سجّل ارتفاع بعدد الإصابات وحالات الإستشفاء والوفاة. لست أقول إنّ على الناس إلغاء التجمّعات، لكن على من سيشارك في هذه المناسبات الاحتفالية إدراك خطر انتشار "كوفيد-19" بين الحاضرين، لا سيّما في أماكن مغلقة.

CNN: ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن حضور حفلات الأعياد؟

على الناس مراعاة ثلاثة عناصر، منها أولًا، الأخذ في الاعتبار واقعك الصحي والظروف الصحية الخاصة بالأشخاص الآخرين. وإذا كان جميع الحاضرين تلقوا اللقاح كاملًا والجرعة المعزّزة فهذا وضع يختلف تمامًا عما إذا لم يحصل أفراد الأسرة على جرعة معززة أو ثمة أطفال صغار في السن لم يتلقوا اللقاح بعد أو أخذوا جرعة واحدة.

ثانيًا، معرفة الإجراءات الوقائية المعتمدة في الحفل، لناحية التطعيم وموقع الحدث وغيرها.

وقالت وين: "سأشعر براحة أكبر إذا طُلب من الجميع تلقي التطعيم، ومن الأفضل أيضًا أن يتم تعزيزه.. هل الحدث في مكان مغلق أم في الهواء الطلق؟ إذا كان مغلقًا، فهل يلزم إجراء الاختبار؟ سيضفي فحص PCR في اليوم نفسه طمأنينة على الحاضرين".

ثالثًا، ماذا يعني لك المشاركة في هذه الاحتفالية؟ هل المشاركة بمناسبة عالية الخطورة مهمة بالنسبة إليك كأن تشارك في حفل زفاف شخص مقرب منك وتحضر مراسم دفن عزيز قريب؟ إن كانت هذه الحال في إمكانك إسقاط المشارك بلقاءات أخرى عالية الخطورة كالاحتفال بالمكتب بمناسبة عيد الميلاد أو لقاء أصدقاء في ليلة رأس السنة، لأنّها ليست بالأهمية ذاتها.

CNN: ماذا تفعل إن كنت تجهل الإجراءات الوقائية المتبعة في الحفل؟

تقول وين إنه في الإمكان طرح هذا السؤال على منظم الحفل. وتبعًا لمدى قرب علاقتك به، في إمكانك اقتراح فرض تدابير وقائية كي يكون الحفل أكثر أمانًا. على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان الطقس جيدًا اقتراح تنظيم جزء منه خارجًا أو طلب أن يكون الضيوف ملقحين بالكامل أو أجروا فحوص التأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19.

CNN: إذا كنت المضيف، ما الخطوات الإضافية التي يمكنك أخذها لتقليل المخاطر على الضيوف؟

توصي وين بتلقي اللقاح بشكل كامل مع جرعته التعزيزية. وفي حال سيُقام الحفل داخل المنزل ومن دون كمامات، تنصح الطبيبة بإجراء الاختبار في يوم الحفل أيضًا.

وأضافت: "أخبر ضيوفك مسبقًا حتى يكون لديهم الوقت الكافي للحصول على جرعاتهم المعززة، أو إجراء اختبارات منزلية سريعة.. قد يتردد بعض الضيوف في سؤالك، لكنهم سيشعرون بارتياح شديد عند معرفتهم باتخاذك لتدابير السلامة في الاعتبار".

CNN: ماذا تفعل في حال علمت أن بعض المدعوين غير محصّنين، أو ليسوا على استعداد لإبراز وثيقة اللقاح الخاصة بهم وسيشاركون في الحفل الذي تنظّمه، رغم فرضك شرط التلقيح بشكل كامل على الحاضرين؟

وتقول وين أن هناك 3 خيارات يمكن اللجوء إليها:

أولًآ، تستطيع أن تعدّل في موقع الحفل كي يمسي أكثر أمانًا لاستيعاب الأشخاص غير المحصنين، كأن تنظم جزءًا منه خارجًا.

ثانيًا، تعلم الضيوف أنّ التلقيح ليس شرطًا وبالتالي سيشارك في الحفل أشخاص غير ملقحين، فيعود لهم قرار المشاركة من عدمه.

ثالثًا، فرض التحصين كشرط لحضور الحفل، وبالتالي استبعاد من هم غير محصنين من المشاركة في الحفل.

CNN: ماذا تفعل إذا تبيّن لك أن بروتوكولات السلامة لم يتم الالتزام بها في الحفل؟

تقول وين إن هناك 4 خيارات على الأقل، إليك أبرزها:

التحدث بالأمر إلى المضيف

حماية نفسك قدر المستطاع من خلال ارتداء كمامة واقية عالية الفعالية

الموافقة على أدنى مستوى من الاحتياطات، مع توخي الحذر عند زيارة أي شخص بظروف صحية صعبة في الأيام اللاحقة من الحفل

مغادرة الحفل

CNN: هل لديك أي نصيحة أخرى عند التفكير في قرار التجمعات خلال عطل الأعياد؟

أوضحت وين أهمية التحقق من معدلات الإصابة بكوفيد-19 في منطقتك، تمامًا كما تفعل مع توقعات الطقس.

وقالت: "راقب متحور "أوميكرون"، والأهم من ذلك، متحور "دلتا".. كن مستعدًا لتعديل الخطط، رغم أنني لن ألغي الحفل بسبب متحور جديد في الوقت الحالي".