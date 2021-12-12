قائمة بالأطعمة الأكثر ارتباطًا بالتسمم الغذائي

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبق هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال لحمايتهم من حوادث التسمم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترتبط بعض الأطعمة بالتسمم الغذائي أكثر من غيرها، ويمكن أن تحمل الجراثيم الضارة التي تجعلك مريضًا جدًا إذا كان الطعام ملوثًا.

وتُعتبر الأطعمة النيئة من أصل حيواني الأكثر عرضة للتلوث، وخاصة اللحوم والدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والبيض النيء أو المطبوخ قليلًا، والحليب غير المبستر (الخام)، والمحار النيء.

ويمكن أن تكون الفاكهة والخضار ملوثة أيضًا.

وبينما أن بعض الأطعمة قد تجعلك مريضًا، يمكن أن يتلوث أي طعام أثناء معالجته أو أثناء المراحل الأخرى في سلسلة إنتاج الغذاء.

إليكم مزيد من المعلومات حول الأطعمة الأكثر ارتباطًا بالتسمم الغذائي، بحسب الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير والديك الرومي

لا تغسل الدواجن أو اللحوم النيئة قبل طهيها، لأنها قد تتسبب بنقل البكتيريا إلى الأطعمة والأواني والأسطح الأخرى.

طهي الدواجن واللحوم جيدًا.

استخدام ميزان حرارة للطهي. لا يمكنك معرفة ما إذا تم طهي اللحوم جيدًا من خلال النظر إلى لونها فحسب.

يجب تبريد بقايا الطعام عند 40 درجة فهرنهايت أو أقل خلال ساعتين بعد التحضير.

يجب تقسيم قطع اللحم الكبيرة، مثل اللحم المشوي أو الديك الرومي الكامل، إلى كميات صغيرة حتى تبرد بسرعة كافية لمنع نمو البكتيريا.

الفاكهة والخضار

توفر المنتجات الطازجة فوائد صحية مهمة، لكن قد تسبب الفاكهة والخضار النيئة أحيانًا تسممًا غذائيًا من الجراثيم الضارة مثل السالمونيلا، والإشريكية القولونية، والليستيريا.

ويمكن أن تتلوث الفاكهة والخضار الطازجة في أي مكان على طول الرحلة من المزرعة إلى المائدة.

الحليب الخام والأجبان المصنوعة من الحليب الخام ومنتجات الألبان الخام الأخرى

ويمكن أن تُصاب بمرض شديد من الحليب الخام (غير المبستر) والمنتجات المصنوعة منه. والسبب أن الحليب الخام يمكن أن يحمل جراثيم ضارة، مثل الإشريكية القولونية، والليستيريا، والسالمونيلا.

ويتم جعل الحليب الخام آمنًا من خلال البسترة، والتي تتطلب حرارة كافية لقتل الجراثيم المسببة للأمراض.

ورغم أن عدوى الليستيريا غير شائعة جدًا، إلا أنها يمكن أن تصيب النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويمكن أن تتسبب عدوى الليستيريا في حدوث حالات إجهاض، وولادة مبكرة، ومرض خطير، وحتى وفاة الأطفال حديثي الولادة.

الدقيق الخام

ويعتبر الدقيق منتجًا زراعيًا خامًا لم تتم معالجته لقتل الجراثيم.

ولكن، تُقتل البكتيريا عند طهي الطعام المصنوع من الدقيق. لهذا السبب يجب أن تتجنب تذوق العجين النيئ.

المأكولات البحرية والمحار النيء

اطبخ المأكولات البحرية على درجة حرارة 145 فهرنهايت، وقم بتسخين بقايا المأكولات البحرية على درجة 165 فهرنهايت.

لا تتناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، مثل الساشيمي وبعض السوشي والسيفيتشي، حتى تتجنب العدوى المنقولة بالغذاء.

البيض والسالمونيلا