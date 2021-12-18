نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت السلطات الصحية في السعودية، السبت، بتجنب السفر خارج المملكة، لا سيما إلى الدول عالية الخطورة بالنسبة لإصابات فيروس كورونا وتسارع انتشار حالات متغير أوميكرون.

وجاءت التوصية من هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، وذلك "نظرًا لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض كوفيد - 19 وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبالنسبة للمسافرين القادمين من خارج السعودية، أوصت "وقاية" السعوديين والمقيمين "بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة".

كما أوصت الهيئة القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة أهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الحالات إلى 550,738 حالة، والوفيات 8,861.