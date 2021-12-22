بعد انتشاره في دول عدة من العالم.. إليكم مراحل تفشي متحوّر "أوميكرون"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى كسر أرقام الجائحة القياسية، وإغلاق الحدود في أجزاء عديدة من العالم، في وقت تتسارع فيه الدول والعلماء لفهم انعكاسات السلالة الجديدة، قبل أن تصبح المهيمنة، بدلًا من متحوّر "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، إنّ الولايات المتحدة كانت "قلقة" من المتحوّر المتنامي، في وقت ما زالت تكافح فيه تفشي متحوّر "دلتا". وحثّ الناس على التطعيم، وتلقي الجرعات المعزّزة لتقوية الحماية المجتمعية الأمريكية.

وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لـCNN: نشهد حاليًا موجة تفشي لمتحوّر دلتا. أعني أن الحالات آخذة في الارتفاع". وتابع "ثم يأتي متحور "أوميكرون" ليُثير قلقنا، لأن ليس لدينا معولومات كافية عنه، سوى أنّه سريع الانتشار، جرّاء ما يجري في جنوب إفريقيا وفي المملكة المتحدة."

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يرجّح أن ينتشر متحوّر "أوميكرون" بسهولة أكبر من فيروس كورونا الأصلي، أمّا مدى سرعة انتشاره مقارنةً مع "دلتا" فلا تزال غير معروفة. وتتوقّع الوكالة، أن أي شخص يُصاب بعدوى أوميكرون في إمكانه نقل الفيروس للآخرين، حتى لو تمّ تطعيمهم أو لم تظهر عليهم أعراض.

فيما يلي، نعرض لكم من خلال الانفوغرافيك أعلاه، كيف انتشر متحور "أوميكرون"، خطوة بخطوة.