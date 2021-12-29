أمريكا تحقّق رقماً قياسياً جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليومي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغ متوسط معدّل الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال 7 أيام ​​254،496 حالة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق للبلاد الذي بلغ حوالي 251،989 حالة يومية، مسجلة في 11 يناير/كانون الثاني.

ويأتي هذا الرقم القياسي وسط انتقال سريع للعدوى التي تشهدها الولايات المتحدة، وبقية العالم، منذ الشهر الماضي.

ويتوقع الخبراء أنّ متحوّر "أوميكرون"، أكثر السلالات السبعة في نقل العدوى بفيروس كورونا حتى الآن، سيجعل بداية عام 2022 صعبة للغاية.

وقال عميد كلية الصحة العامة في جامعة "براون"، الدكتور أشيش جها: "سيكون يناير/كانون الثاني شهراً صعباً حقاً. ويجب أن يستعد الناس لشهر سيُصاب فيه الكثير من الأشخاص بالعدوى".

وقال المحلل الطبي لـ CNN، الدكتور جوناثان راينر، الأحد، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن "تسجل نصف مليون حالة يومياً، و بسهولة، في وقت ما خلال الأسبوع المقبل، حتى 10 أيام".

وذكر جها أنّ معظم الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات والجرعات المعزّزة لن يصابوا بمرض شديد، لكن، هذا الأمر لا ينسحب على غير الملقحين.

وقال جها: "سينتهي المطاف بالعديد من الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح بالإصابة بمرض شديد، وسيكون هذا مُدمراً للغاية"، وأضاف: "آمل أنه مع اقتراب فبراير/شباط، وبالتأكيد بحلول مارس/آذار، ستنخفض أعداد الإصابات كثيراً، وسنبدأ أيضاً بفصل الربيع، وسيبدأ الطقس في التحسن. وسيكون هذا مفيداً أيضاً".

ورغم دعوات الخبراء الأمريكيين إلى تلقي اللقاحات والجرعات المعززة، إلا أنّ معدّل الجرعات المعزّزة التي تمّ أخذها في الأسابيع الأخيرة انخفضت، وتلقى 32.7% فقط من سكان البلاد المحصنين بالكامل الجرعة المعززة.

بالإضافة إلى التطعيم والتعزيز، يمكن للناس حماية أنفسهم من خلال أخذ الاحتياطات في الأماكن العامة، وفق جها.

وقال جها: "أود أن أحثّ الأشخاص على ارتداء كمامة عالية الجودة كلّما تواجدوا بين مجموعة من الناس، أو حين يلتقون ضمن أماكن مغلقة لفترة زمنية طويلة".

قد تكون الكمامة الجراحية مناسبة لرحلة سريعة في متجر البقالة، أو متجر فارغ، لكن بالنسبة للأحداث الأخرى، فإن كمامة محكمة من نوع N95 أو KF94 توفر حماية أفضل، وفقاً لما ذكره.

وقال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنطوني فاوتشي، إنه بالنظر إلى ليلة رأس السنة الجديدة، الجمعة، ستكون التجمعات الصغيرة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل آمنة.

ولكنه أكّد أنه يجب على الناس تجنب الحفلات الكبيرة الذين لا يعرفون فيها حالة تطعيم جميع الضيوف.

وأوضح فاوتشي: "عندما تتحدث عن حفلة ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يحتفل بها 30، أو 40، أو 50 شخصاً، فأنت لا تعرف حالة التطعيم، وأنا أوصي بشدة: ابتعد عن المشاركة بهذه الاحتفالات هذا العام"، ثم أضاف: "ستكون هناك أعوام أخرى للقيام بذلك. ولكن، ليس محبّذًا هذا العام."