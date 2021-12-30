نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، الخميس، وضع ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام، مُعلنة إعادة "رفع مستوى الإجراءات الاحترازية" داخله.

كانت المملكة قد أزالت ملصقات التباعد في الحرم المكي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويجري تعقيم وتطهير المسجد الحرام والمرافق التابعة له نحو عشر مرات يوميًا، حسب بيان لرئاسة الحرمين عبر موقعها الرسمي صباح الخميس.

تقرير مرئي | إعادة وضع ملصقات التباعد الجسدي بـ #المسجد_الحرام حفاظاً على صحة وسلامة قاصديه. #رئاسة_شؤون_الحرمين https://t.co/FKd7TuLL02

في بيان آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، إن الرئاسة استكملت إجراءات تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، وجّه كافة منسوبي الرئاسة العامة بتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة؛ في إطار الوقاية الصحية لكل من يباشر تقديم الخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ويوم الخميس سجلت السعودية 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة 555,417 والوفيات 8,875 منذ بدء الوباء.