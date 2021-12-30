نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، البدء بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وذلك مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والمتحورات عنه.

جاء ذلك في بيان على لسان مصدر بوزارة الداخلية بالمملكة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م".

وبين المصدر وفقا لما نقلته الوكالة أن "جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً"، مشددا على "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم".

وأوضح المصدر أنه "سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح".