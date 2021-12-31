بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُتوقّع أن توسّع إدارة الغذاء والدواء نطاق استخدام الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" المضاد لكوفيد-19، كي يطال المراهقين الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، في الأيام المقبلة، وفق مصدر مطّلع على خطة الوكالة.

ويحق للشباب البالغين من العمر 16 سنة، تلقي الجرعة المعزّزة من "فايزر" بعد مرور ستة أشهر على أخذهم الجرعتين المكمّلتين. أما الفئة العمرية 12-15 فكانت مخوّلة الحصول على لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 بدءًا من مايو/ أيّار. ومنذ مطلع يوليو/ تموز بات 4 ملايين شخص ضمن هذه الفئة، محصّنين بالكامل ومؤهّلين للحصول على جرعة معزّزة فورًا.

وحين سألت CNN مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الدكتورة روشيل والنسكي الأربعاء، عن الجرعات المعزّزة للمراهقين والأصغر سنًّا، أجابت أنّ إدارة الغذاء والدواء "تنظر بهذا الملف حاليًا. بالطبع ستتابع مراكز مكافحة الأمراض الأمر على وجه السرعة ما أن يعلمونا بذلك، وآمل أن يُقر هذا الأمر في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة يحثّون البالغين منذ أشهر، للحصول على جرعة معزّزة، لا سيّما بعد انتشار متحوّر "أوميكرون".

وقد أظهرت الدراسات أنّ جرعتين من لقاح "فايزر/ بيو إن تيك" لا تؤمنان الحماية اللازمة من الإصابة بمتحوّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لكنّه ما زال يؤمن حماية من الإصابة بالمرض الشديد. وبيّنت الدارسات أيضًا أنّ جرعة معزّزة تزيد من الحماية بشكل كبير.

هذا التحديث على الجدول الزمني الخاص بكوفيد-19 الذي يطال الفئة بين 12 و15 سنة نشر في صحيفة "ذا نيويورك تايمز". كما نقلت مجلة "تايمز" أنّ الجرعة المعزّزة ستؤخذ بعد خمسة أشهر على تلقي الجرعتين الأوّليتين، وأنّه يُتوقع أن يسمح بإعطاء جرعة معزّزة للأطفال بين 5 و11 سنة الذين يعانون من نقص مناعة.