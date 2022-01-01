أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الصحة في مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ لحبوب شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا، المعروفة باسم Paxlovid، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية أن الدواء مسموح به للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا، والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة، بالإضافة إلى أولئك المعرضين لخطر متزايد جراء الإصابة الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وفقًا للوكالة، فقد أخذ القرار في الاعتبار تقييم إدارة تنظيم المنتجات الصيدلانية في البحرين للبيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

وذكرت الوكالة أن "الهيئة أشارت إلى أن وزارة الصحة بدأت إجراءات الاستيراد وفقًا للمعايير والمتطلبات ذات الصلة، ومن المتوقع وصول الدواء في يناير/ كانون الأول".