كورونا يضرب أوروبا بشراسة.. وفرنسا وحدها تسجل 179 ألف حالة في يوم واحد

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باريس، فرنسا (CNN)-- تجاوز العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المعروفة في فرنسا حاجز 10 ملايين، السبت، حيث تكافح البلاد مع الموجة الخامسة من الإصابات.

أبلغت سلطات الصحة العامة عن 219,126 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل المجموع التراكمي منذ بداية الوباء إلى 10,191,926. وكان السبت هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف حالة يوميًا.

ظل الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 232,200 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لا مثيل له.

واستمر عدد المقبولين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة في الارتفاع يوم السبت. أظهرت أحدث بيانات وكالة الصحة العامة أن 18,811 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى، بزيادة 96 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أبلغت الوكالة عن 3560 مريضًا في العناية المركزة يوم السبت، وهو ما يمثل زيادة قدرها 17 مريضًا في الـ 24 ساعة الماضية.

وسجّلت فرنسا 110 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 123,851، بحسب وكالة الصحة العامة الفرنسية.