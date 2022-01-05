8 إرشادات للموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا فى أماكن العمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّهت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من الإرشادات والنصائح الضرورية للموظفين للحد من انتقال فيروس كورونا في أماكن العمل.

وشددت الوزارة في أولى هذه الإرشادات التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة إبلاغ المسؤولين بمكان العمل فور الشعور بأية أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

ونصحت بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الموظفين والعملاء، وغسل اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة.

وفيما يلي نصائح يمكن للموظفين بكافة أماكن العمل اتباعها للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا:

  • حث الموظفين بالإبلاغ عند ظهور أي أعراض للمرض
  • الحد من عقد الاجتماعات بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية
  • تنظيف الأسطح والمعدات المشتركة في العمل وتعقيمها
  • الالتزام بارتداء الكمامة
  • الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الموظفين في مكان العمل
  • استخدام القفزات أحادية الاستخدام
  • غسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية
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