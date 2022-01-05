8 إرشادات للموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا فى أماكن العمل

نشر الأربعاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2022

إليك بعض النصائح حول إعداد صحتك العقلية والجسدية للعودة إلى العمل في المكتب بعد كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّهت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من الإرشادات والنصائح الضرورية للموظفين للحد من انتقال فيروس كورونا في أماكن العمل.

وشددت الوزارة في أولى هذه الإرشادات التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة إبلاغ المسؤولين بمكان العمل فور الشعور بأية أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

ونصحت بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الموظفين والعملاء، وغسل اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة.

إرشادات للحد من انتقال #فيروس_كورونا بين الموظفين في أماكن العمل... https://t.co/SUSbqA4umJ

وفيما يلي نصائح يمكن للموظفين بكافة أماكن العمل اتباعها للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا: