دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث توصياتها بشأن لقاح فيروس كورونا "فايزر-بيو إن تك" المعزّز يوم الأربعاء، ليشمل الأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عامًا وما فوق، بعد خمسة أشهر على الأقل من إنهاء الجرعات الأولية للقاح.

وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإثنين، لترخيص الاستخدام الطارئ لمحفزات لقاح "فايزر" لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أجازت لقاح "فايزر" لاستخدامه كمعزز للأطفال بين 16 و17 عامًا في ديسمبر/ كانون الثاني.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان صحفي: "من الأهمية بمكان أن نحمي أطفالنا والمراهقين من عدوى كوفيد-19، ومضاعفات المرض الشديد"، مضيفة: "اليوم، أيدت تصويت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتوسيع الأهلية وتعزيز توصياتنا بشأن الجرعات المعززة. ونوصي الآن بأن يحصل جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا على جرعة معززة بعد 5 أشهر من جرعاتهم الأولية"، ولافتة إلى أنه "ستوفر هذه الجرعة المعززة حماية محسّنة ضد كوفيد-19 ومتغير أوميكرون".

وجاءت توصية اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد أن سمع الأعضاء بحثًا عن حالات نادرة من التهاب عضلة القلب والتهاب التامور لدى الشباب الذين حصلوا على لقاحات "كوفيد-19"، مع ملاحظة أن العديد من الآباء يشعرون بالقلق بشأن الآثار الجانبية طويلة المدى للقاحات.

ووقع مركز السيطرة على الأمراض يوم الثلاثاء على تقصير فترة التعزيز من ستة أشهر إلى خمسة أشهر للأشخاص الذين حصلوا على لقاح "فايزر-بيو إن تك". كما أوصت بأن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد جرعة أولية إضافية من لقاح "فايزر" بعد 28 يومًا من الجرعة الثانية.

وتحتوي جرعة "فايزر" المنشطة على كمية اللقاح ذاتها مثل الجرعات الأولية، أي 30 ميكروغرامًا.

وأصبح المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا لديهم الأهلية لتلقي جرعاتهم الأولية من لقاح "فايزر" في منتصف شهر مايو/آيار، مما أتاح تلقيح ما يصل إلى حوالي 17 مليون شخص إضافي.