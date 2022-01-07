أفضل وجبة خفيفة على الإطلاق.. ما هي فوائد الفوشار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال موسم الأعياد، تغرينا أشهى المأكولات والحلويات، ولكن ماذا يحصل عندما يحين وقت التخلي عن وجبة العشاء واستبدالها بوجبة خفيفة ليلًا.

وليس هناك أفضل من الفوشار كوجبة ليليّة خفيفة، إذ يُعتبر "الطبق الرئيسي" الأمثل لأنه يشعرك بالشبع. ولا يحتاج إعداده لمعدات خاصة باستثناء قدر كبير، تُضاف إليه النكهة التي ترغب بها.

كما لا يحتاج تناول الفوشار إلى مناسبة خاصة لتناوله، بل في وسعه أن يكون نديمك خلال أمسية مشاهدة فيلم على التلفزيون. وكلّما شعرت برغبة في تناوله.. لا تقاوم شعورك!

إنها وجبة خفيفة تملأك حقًا

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والفوشار عبارة عن وجبة كاملة غير معالجة: وفي الواقع، إنه مزيج من اللب النشوي المحاط بهيكل خارجي من الألياف، الذي يتسبّب بفرقعة الفوشار. وهو غني بالألياف، ويحتوي على نحو 4 غرامات لكل 4 حصص، وعلى كمية كبيرة من مادة البوليفينول التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتساعد على الهضم.

وقال اختصاصي التغذية جوليان شمعون من شركة "RD Nutrition Counselling" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية: "الفوشار وجبة خفيفة تشعرك بالشبع نظرًا للحجم الذي تأخذه في معدتك، فلا تجعلك تفرط في تناولها". وثبت أنّ الفوشار أكثر إشباعًا من رقائق البطاطس، وسيشعر الأشخاص بالشبع بعد تناوله.

وأوضح شمعون أنه "رغم أنّ الفوشار يُعد وجبة خفيفة صحية رائعة، لكن عندما يُضاف إليه الزيت أثناء إعداده، فإنّ السعرات الحرارية والدهون الناتجة عنه تتضاعف". وينصح الأخير باستخدام آلة الفوشار البخارية للحد من كمية الزيت المضافة أثناء الطهي، لكن إذا كنت لا ترغب في شراء واحدة، بإمكانك إعداد الفوشار باستخدام القليل جدًا من الزيت لكل حصة تعدّها على الغاز.

كيفية صنع الفشار على الغاز

ولتحضير 16 كوبًا من الفوشار (حوالي 4 حصص)، ستحتاج إلى 1/2 كوب من حبات الذرة، وملعقتين كبيرتين من زيت الطهي المحايد، مثل زيت الكانولا أو الزيت النباتي.

ويُسكب الزيت في قدر كبير بحجم 6 ليترات في الحد الأدنى. ضع حبتين أو ثلاث حبات داخله، ثم قم بتغطية القدر وضعه على نار متوسطة حتى تسمع فرقعة حبات الذرة.

وعندها، يمكن رفع القدر عن النار، وسكب الكمية المتبقية ثم تغطية القدر مجدّدًا، والانتظار 30 ثانية، وإعادته إلى الغاز، وهزّ القدر بشكل متكرّر، حتى تتباطأ الفرقعة، ثم أزل الغطاء حتى يخرج البخار، وانقل الفوشار إلى وعاء كبير لتتبيله.

كيف تضيف نكهات إلى الفوشار؟

وعندما يتعلق الأمر بنكهة الفوشار، فإن الخيارات متنوعة مثل رغباتك. ويمكن مزج الفوشار بأي مزيج جاهز، كالبايغل أو توابل "Old Bay"، لكن من الممتع أن تصنع خلطتك الخاصة.

وسواء كنت تفضل مزيجًا مالحًا، حلو المذاق، أم يجمع بين الاثنين معًا، يمكنك إعداد ما ترغب بناءً على مزاجك في تلك اللحظة.

وقلّب الفوشار الطازج مع الزبدة المذوّبة، أو زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، حتى تلتصق التوابل به.

إليك بعض النكهات التي قد تثير فضولك وترغب في اختبارها:

إذا كنت تفضل الطعم المالح

فوشار البيتزا: بالجبن، والأعشاب، والثوم، والقليل من التوابل. تشكل وجبة أفضل من تناول بيتزا كاملة، أو سلّة مليئة بأعواد الخبز على العشاء. ويمكنك رش جبن البارميزان عليه إذا رغبت بذلك.

فوشار السمسم نوري: الوجبات الخفيفة المقرمشة المضاف إليها أعشاب بحرية أطيب حين تهرسها وتضيفها إلى فوشار مقلي بزيت السمسم للحصول على طبق مستوحى من اليابان. وأضف إليه أيضًا بذور السمسم المحمصة لمزيد من النكهة.

الفوشار المكسيكي: إذا كنت تحب نكهات الشارع المكسيكي، فإن هذا التوابل تتمتع بنكهة مميزة. أضف عصير الليمون الطازج والقليل من برش الليمون إلى الفوشار قبل تناوله.

فوشار البوفالو رانش: ما أن تعد مرة توابل الرانش في المنزل، لن ترغب بشرائها جاهزة من المتجر. أضف الصلصة الحارة بالزبدة وتمتّع بمشاهدة المباريات الرياضية.

الفوشار المشوي: لا داعي لإضافة الصلصة إلى هذه الوصفة، واكتفِ برش البابريكا المدخنة، التي تضفي الطعم الحلو والمدخن في آن على الفوشار.

هل تفضل مذاق الفوشار الحلو

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فوشار الكاكاو الساخن: بدلاً من إضافة الشوكولا المذوّبة إلى الفوشار، جرّب وصفة أخف، كأن تضيف الكاكاو إلى الذرة بالإضافة إلى قطع مارشميلو صغيرة خلال الإعداد.. واستمتع بطعم الفوشار الحلو المذاق.

فوشار سنيكر دودل المتبل: يمكنك صنع هذه النسخة الأفضل من الأكياس الجاهزة، من خلال استخدام القرفة والسكر فقط، لكن التوابل القوية الطعم مثل الهال والزنجبيل تضفي على هذا الفشار مذاقًا أكثر تعقيدًا.

فوشار الفراولة: تمنحك الفراولة المجفّفة والمجمّدة بعد فرمها بآلة الخضار الخاصة مسحوقًا ورديًا جميلًا يلوّن الفوشار بألوان التوت، ويعطيه نكهة مختلفة عن الوجبات الخفيفة الحلوة الأخرى.

فوشار جوز الهند المحمص: اشترِ جوز الهند المحمّص إن لم ترغب بتحميص رقائق جوز الهند غير المحلاة في المنزل من أجل تناول الفوشار الاستوائي. أضف القليل من الكاجو أو اللوز لتحويله إلى خلطة مميزة.

فوشار توابل اليقطين: سواء اخترت صنع مزيج توابل اليقطين الخاص بك أو استخدام نسخة جاهزة، فستشعر وأنت تتناول هذا الفوشار بنكهة الخريف.