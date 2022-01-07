"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت صحة القصيم الخميس بياناً صحفياً عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

وأشارت صحة القصيم إلى أنها تقوم بمتابعة الموضوع، مؤكدةً في البيان: "صحة القصيم تود الإيضاح أن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع، والتحقق منه، واتخاذ كافّة الإجراءات النظامية اللازمة".

كما تمت إحالة الشكوى إلى "الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة".

وكانت صحيفة "الوطن" قد ذكرت الخميس أن طبيب عيون تسبب بالعمى لـ6 أشخاص من مرضاه، نتيجة خطأ طبي فادح في عمليات متفاوتة لسحب المياه البيضاء، ولا يزال يمارس مهنته في مستشفى خاص بمنطقة القصيم.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد دخل المرضى جميعهم لإجراء عملية سحب الماء الأبيض الذي لا يستغرق زمن إجرائه نصف ساعة في الحالات الطبيعة على يد المتخصصين، إلا أن مكوث المرضى في غرفة العمليات لساعات جعلهم يشعرون بالشك لتكون النتيجة فقدان البصر وتلف في القرنية بعد الانتهاء من إجراء العملية.