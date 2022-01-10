اتبع هذه الخطوات للحفاظ على سلامة منزلك ودفئه خلال فصل الشتاء

ما أسباب الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في فصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون العواصف الشتوية ودرجات الحرارة الباردة خطيرة. لذلك، من المهم الحفاظ على سلامتك وصحتك من خلال التخطيط المسبق.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي، لن تستطيع ضمان سلامتك عند البقاء في المنزل. وبذلك، اتبع هذه الخطوات للحفاظ على منزلك دافئًا خلال أشهر الشتاء.

اجعل منزلك شتويًا

قم بتركيب نوافذ مقاومة للطقس وعازلة للعواصف.

اعزل خطوط المياه التي تمتد على طول الجدران الخارجية.

نظف المزاريب وأصلح التسريبات الموجودة في السقف.

تحقق من أنظمة التدفئة الخاصة بك

فحص وتنظيف المواقد والمداخن.

توفير مصدر تدفئة بديل آمن وأنواع وقود بديلة.

إذا لم يكن يعمل كاشف الدخان الخاص بك، فقم بتركيب واحد جديد. واحرص بدورك على اختبار البطاريات شهريًا واستبدالها مرتين سنويًا.

منع التسمم بأول أكسيد الكربون

قم بتثبيت كاشف أول أكسيد الكربون لتنبيهك من وجود غاز قاتل عديم الرائحة وعديم اللون. وتحقق من البطارية أو قم بتغييرها عند تغيير ساعتك خلال فصلي الخريف والربيع.

تعرّف إلى أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، أي الصداع، والدوخة، والضعف، واضطراب المعدة، والقيء، وألم الصدر، والارتباك.

سيارات تسير على طريق ثلجي