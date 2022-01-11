دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرّح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوج، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصيب متحور فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر من نصف سكان المنطقة الأوروبية خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.
وقال كلوج خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد دخلنا عام 2022 مع استمرار تعرض دول أوروبا وآسيا الوسطى لضغوط شديدة جراء كوفيد -19".
وأضاف: "اليوم، يمثل متحور أوميكرون موجة مد جديدة تجتاح المنطقة من الغرب إلى الشرق فوق موجة دلتا التي كانت تديرها جميع البلدان حتى أواخر عام 2021".
وأشار كلوج إلى أنه "بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن أكثر من 50% من السكان في المنطقة سيصابون بأوميكرون خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".