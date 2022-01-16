قطر.. وفاة رضيع عمره 3 أسابيع جراء إصابة شديدة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، وفاة طفل رضيع عمره ٣ أسابيع "نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19"، لتصبح ثاني وفاة لطفل بسبب الوباء منذ بداية الجائحة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة القطرية، في بيان، "إنه على الرغم من أن الأطفال كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة الشديدة في بداية الجائحة إلا أن الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت عددًا أكبر من الأطفال، مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية مقارنة بالموجتين السابقتين".

واعتبرت الوزارة أن "وفاة الرضيع تمثل تنبيهًا واضحًا بأن الأفراد من جميع الأعمار معرضون لخطر الإصابة بكوفيد-19".

وكانت هناك وفيات بين الأطفال ناجمة عن فيروس كورونا في دول عديدة، رُغم أنها لم تكن كثيرة العدد.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للوباء في قطر 299,242، منها 626 حالة وفاة. وكان هناك 4,021 حالة إصابة جديدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد.