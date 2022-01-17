4 نصائح مهمة لتقليل السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الوجبات الخفيفة، سواء بعد الطعام أو خلال فترات الاستراحة في العمل. ولكن، ما هي العناصر الغذائية التي يمكن أن تتضمنها وجباتك إذا كنت ترغب في تقليل السعرات الحرارية؟ وستجيبك المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على هذا السؤال!

اختر الفشار المطهو بضغط الهواء بدلاً من الفشار المطهو بالزيت، واختر المكسرات المحمصة الجافة بدلًا من تلك المحمصة بالزيت.

ويجب أن تعلم أن 3 أكواب من الفشار المطهو بضغط الهواء بدلًا من 3 أكواب من الفشار بالزيت، يمكن أن يخفض عدد السعرات إلى 73 سعرة حرارية.

تجنب استخدام آلة البيع واحرص على جلب الوجبات الصحية الخاصة بك إلى العمل. وعلى سبيل المثال، ضع في عين الاعتبار الفاكهة، والخضار، والزبادي قليل الدسم، أو حفنة صغيرة من المكسرات المحمصة الجافة.

ويُذكر أن وعاء سعته 8 أونصات من الزبادي الخالي من الدسم والذي لا يحتوى على سكر مضاف بدلًا من عبوة تتألف من 6 قطع من بسكويت زبدة الفول السوداني، يمكن أن يخفض عدد السعرات بمقدار 82 سعرة حرارية.

استخدم المياة الفوارة بدلاً من المشروبات المحلاة أو المشروبات الكحولية.

وبالطبع، ستلاحظ أن زجاجة من المياه الغازية بدلاً من زجاجة 12 أونصة من الصودا مع السكر، يمكن أن تخفض من عدد السعرات إلى 136 سعرة حرارية.

تناول بعض الفاكهة كوجبة خفيفة، بدلًا من البسكويت أو الوجبات الخفيفة الحلوة.

وعندما تتناول حبة برتقال كبيرة بدلًا من 3 حصص من البسكويت بالشوكولاتة، فإنك تخفض عدد السعرات إلى 54 سعرة حرارية.