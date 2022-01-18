عادات طعام تؤدي إلى زيادة الوزن.. كيف تتخطاها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يطور الكثير من الأشخاص عادات مختلفة فيما يتعلق بتناول الطعام، والتي قد تكون جيدة أو سيئة. وإذا كنت تتبع نمطًا محددًا من الطعام لسنوات طويلة، فلم يفت الأوان بعد لإجراء بعض التحسينات.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإنه يمكن لتغييرات جذرية مفاجئة، مثل عدم تناول أي شيء سوى حساء الملفوف، أن تؤدي إلى فقدان الوزن على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التغييرات الجذرية ليست فكرة صحية، ولن تكون ناجحة على المدى الطويل.

ومن المهم وضع قائمة بعاداتك في تناول الطعام والشراب، حتى تسلّط الضوء على تلك العادات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل:

تناول الطعام بسرعة

تناول الطبق كاملًا

تناول الطعام عندما لا تكون جائعًا

تناول الطعام أثناء الوقوف قد يؤدي إلى تناول كمي منه دون وعي أو بسرعة كبيرة

تناول الحلوى دومًا

تخطي بعض الوجبات أو ربما الفطور فقط

وبمجرد تحديد عاداتك السيئة عند تناول الطعام، احرص على استبدالها بعادات أخرى صحية، ومنها على سبيل المثال، تناول الطعام بشكل أبطأ.

والسبب أن تناول الطعام بسرعة يمكن أن يجعلك تنهي طبقك كاملًا، دون أن تنتبه ما إذا كنت قد شعرت بالشبع أم لا.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه يجب الحرص على تناول الطعام فقط عندما تكون جائعًا حقًا وليس عندما تكون متعبًا أو قلقًا أو تراودك مشاعر أخرى إلى جانب الشعور بالجوع.

وبالطبع، لا تنسى التخطيط لوجبات الطعام مسبقًا لضمان تناول وجبة صحية متوازنة.

وعند تطبيق هذه العادات الصحية الجديدة، كن صبورًا مع نفسك، لأنك ستحتاج إلى بعض الوقت.

وإذا وجدت نفسك تنخرط في عادة غير صحية، فتوقف بسرعة واسأل نفسك: لماذا أفعل هذا؟ ومتى بدأت بفعل هذا؟ وما هي التغييرات التي أحتاجها؟

ويجب الحرص على عدم توبيخ نفسك أو الاعتقاد بأن خطأً واحدًا سيضر بالعادات الصحية التي اتبعتها ليوم كامل.