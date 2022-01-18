كمامات N95 المزيفة منتشرة في كل مكان.. كيف يمكنك رصدها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تغيير إرشاداتها الخاصة بالكمامة لتوصي الأشخاص "بوضع الكمامات الأكثر وقاية والمناسبة لتغطية الوجه باستمرار".

وتصف الوكالة كمامات التنفس المناسبة التي وافق عليها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية - مثل أقنعة N95 - بأنها تقدم "أعلى مستوى من الحماية".

وتأتي الإرشادات المحدّثة بعد أن أوصى العديد من خبراء الصحة العامة بوضع كمامات أكثر فاعلية - خاصة نموذج N95 - وأن تغير مراكز السيطرة على الأمراض إرشاداتها بشأن وضع الكمامات.

ومؤخرًا، قالت المحللة الطبية لدى CNN الدكتورة لينا وين إن "الأقنعة القماشية ليست أكثر من مجرد زينة للوجه. ولا مكان لها في ظل انتشار أوميكرون".

وأضافت وين أنه في الأماكن المزدحمة "ينصح بوضع كمامات KN95 أو N95"، والتي تبلغ كلفتها بضعة دولارات.

ونظرًا لوجود مواد معينة فيها - مثل ألياف البولي بروبلين - والتي تعمل كحواجز ميكانيكية وكهروستاتيكية، فإن هذه الكمامات تمنع بشكل أفضل الجزيئات الدقيقة من الوصول إلى الأنف أو الفم، ويجب أن تكون مناسبة لوجهك لتعمل بشكل صحيح.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الكمامات مثل نموذج N95 وكيفية استخدامها بأمان

لماذا يوصي الخبراء بوضع كمامة N95 الآن؟

وأصبحت كمامات N95 متاحة على نطاق واسع الآن أكثر مما كانت عليه في وقت سابق خلال الجائحة، كما أن خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة لديهم فهم أفضل أيضًا أن الدافع الأساسي لعدوى فيروس كورونا يتمثل بالهواء المشترك، حسبما ذكره إيرين بروماج، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ماساتشوستس دارتموث، لشبكة CNN الشهر الماضي.

ويمكن لكمامات القماش - التي كان استخدامها مقبولًا في وقت سابق من الجائحة - تصفية القطرات الكبيرة، بينما أن الكمامات الأكثر فاعلية، مثل N95، يمكنها تصفية كل من القطرات الكبيرة والهباء الجوي الأصغر أو الجزيئات التي يحتمل أن تكون محملة بالفيروسات المحمولة جواً في حالة وجود أشخاص مصابين.

كما أن غطاء الوجه القماشي فيه تسرب داخلي وخارجي بنسبة 75%، وهي نسبة قيل عنها خلال المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكومية أنها "النسبة المئوية للجسيمات التي تدخل غطاء الوجه" و"النسبة المئوية لجسيمات الزفير التي تخرج من المصدر وعبر غطاء الوجه"، على التوالي.

ومن جهة أخرى، تستطيع كمامات N95 التي تغطي الوجه بشكل صحيح والمعتمدة من المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية أن ترشح ما يصل إلى نسبة 95% من الجزيئات في الهواء.

ورغم أنه من غير المعروف في الوقت الحالي سبب إصابة العديد من الأشخاص بمتحور أوميكرون بهذه السرعة، إلا أن ذلك يؤكد على أهمية وضع كمامات عالية الجودة، وفقًا لما أشار إليه بروماج.

ما الفرق بين كمامات N95 وKN95؟

الفرق بين كمامات N95 و KN95 هو المكان الذي يتم فيه اعتماد كل منهما، وفقًا لإدارة الصحة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وتقوم الولايات المتحدة باختبار وتوثيق وتنظيم كمامات N95 التي أوصى بها خبراء الصحة العامة، بينما يختبر المصنعون في الصين كمامات KN95، لكن حكومة البلاد ليس لديها هيئة تنظيمية تتحقق من صحتها، حسبما ذكره آرون كولينز، الأستاذ الفخري في كلية الهندسة بجامعة ميرسر ومهندس ميكانيكي لديه خلفية في علوم الهباء الجوي.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لم تف نحو 60% من كمامات التنفس KN95، التي قام بتقييمها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية خلال الجائحة في عامي 2020 و2021، بالمتطلبات التي كان من المفترض أن تلبيها.

وأوضح بروماج أنه "إذا تم تصنيع كمامات KN95 وفقًا للمعايير واعتمدت من قبل المجالس المعنية في بلد المنشأ، مثل المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية هنا، فإنها جميعًا توفر الوقاية ذاتها بشكل أساسي".

وأضاف أنها "قد تستوفي المعايير، لكنها غير معتمدة".

ولكن كمامات مثل KF94، وهي كمامات كورية قياسية، تم اختبارها وتنظيمها من قبل وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية، وفقًا لما ذكرته كيلي كاروثرز، مديرة الشؤون الحكومية والاستدامة في مشروع N95، غرفة المقاصة الوطنية التي تعمل على توفير الوصول العادل إلى معدات الحماية الشخصية واختبارات فيروس كورونا.

كيف يمكنني اكتشاف كمامات N95 أو KN95 أو KF94 المزيفة؟

ولدى المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية قائمة بكمامات التنفس N95 المعتمدة.

ويجب أن يكون لهذه الكمامات شكل الكوب أو طية مسطحة أو شكل منقار البط؛ شريطان يدوران حول الرأس؛ جسر أنف سلكي قابل للتعديل؛ والعلامات المناسبة التي تشير إلى موافقة المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولدى الوكالة أيضًا موارد لتحديد كمامات N95 المزيفة، والتي تشمل الغياب التام للعلامات على الكمامة أو تُكتب عليها عبارة المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بشكل غير صحيح.

هل يمكن للأطفال ارتداء كمامات N95 أو KN95 أو KF94؟

وكمامات N95 هي كمامات طبية مصممة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لذلك، بطبيعة الحال، لا توجد كمامات N95 مصممة أو مصنوعة للأطفال، لأن البالغين فقط هم الذين يعملون في أماكن الرعاية الصحية.

ومع ذلك، يمكن للأطفال الأكبر حجمًا في المرحلة العمرية من المدرسة الابتدائية إلى المتوسطة وما فوق ارتداء كمامات N95 التي تأتي بأحجام صغيرة مخصصة للبالغين، وفقًا لما قالته لينسي مار، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، لشبكة CNN هذا الشهر.

وأشارت مار إلى أن كمامات N95 التي يتم تسويقها للأطفال، يجب أن تثير الشكوك لديك من كونها زائفة.

وسيكون هناك كمامات KN95 وKF94 مصممة للأطفال، ومع ذلك يجب التأكد من حصولك عليها من مصدر موثوق به.

وأضافت مار أنه "بالتأكيد، بالنسبة للأطفال، ستوفر كمامات KN95 أو KF94 حماية أفضل في المتوسط من الكمامة الجراحية أو الكمامة القماشية".

وإذا كنت تواجه مشكلة في تثبيت كمامات KN95 أو KF94 على وجه طفلك بغض النظر عن عدد العلامات التجارية التي جربتها، فيمكنك ربط حلقات الأذن أو استخدام ضبط قفل السلك الطاكي لضمان ملاءمة القناع بإحكام بدرجة كافية، بحسب ما اقترحته مار.

هل من الآمن إعادة استخدام كمامات N95؟

وأوضح بروماج أنه في الأماكن الطبية، يقوم طاقم الرعاية الصحية في الكثير من الأحيان بتغيير الكمامات لتجنب تلويث غرفة المريض بالمعدات التي وُضعت في مكان مختلف مع شخص مُعدٍ.

لذا، يمكنك إعادة استخدام كمامة N95 الخاصة بك.

وحتى بعد وضع كمامة N95 في مكان مغلق ومزدحم - مثل مترو الأنفاق أو محل بقالة - فإن مادة N95 وقدرتها على الترشيح لن "تتحلل إلا إذا قمت بفركها أو إحداث ثقوب فيها"، حسبما أوضحته مار، لافتة إلى أنها تضع كمامة N95 لمدة أسبوع.

وأوضحت مار: "يجب أن تكون في بيئة ذات هواء ملوث حقًا ... لعدة أيام قبل أن تفقد الكمامة قدرتها على تصفية الجزيئات".

ومع ذلك، هناك حالات يجب وضعها في الاعتبار لإعادة استخدام كمامة N95 بأمان، على سبيل المثال عند وضعها، تجنب لمس الجزء الخارجي الأمامي من القناع؛ بدلاً من ذلك، تعامل معه من الحوافه أو من حزامي الأذن.

وإذا علمت أنك كنت بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا أثناء وضع كمامة N95، فيجب عليك التخلص من هذه الكمامة حتى لا تخاطر بالتعرض للفيروس، وفقًا لبروماج.

ومن الممكن التعرّض دون علم للأشخاص المصابين أثناء وضع كمامة N95، لذا فإن التباعد قدر الإمكان يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

وإذا أصبحت الكمامة رطبة، أو متسخة بشكل واضح، أو مثنية، أو يصعب التنفس من خلالها أو تعرّضت للتلف - بما في ذلك من مستحضرات التجميل - فيجب عليك استبدالها لتجنب وضع كمامة أقل فعالية.

هل توجد طريقة لتنظيف كمامة N95؟

ولا يجب عليك غسل كمامة N95، لأن المياه ستبدّد الشحنة الثابتة الخاصة بالكمامة والتي تساعدها على تصفية الفيروسات بشكل جيد، حسبما قالته مار.

وأضافت أن ما يمكنك فعله هو وضع الكمامة جانبًا، لأن الجزيئات سوف تختفي في غضون عدة ساعات، وسيحدث ذلك بشكل أسرع عندما تعرّضها لضوء الشمس.

لكن حقيقة أن درجات الحرارة الأكثر دفئًا يمكن أن يكون لها تأثير "تطهير" على كمامة N95 لا تعني أنه يجب عليك وضع الكمامات في جهاز الميكروويف، إذ يمكن لذلك أن يفسد الكمامة.