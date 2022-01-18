الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء اشتراطات السفر لمواطني الدولة تبعاً لقرار منع سفر غير المطعمين، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

وأشارت التغريدة إلى ضرورة إبراز حالة تصريح السفر (Travel Pass) على تطبيق الحصن، والتأكد من الحصول على جرعتين من لقاح "كوفيد-19"، إضافةً إلى الجرعة الداعمة وفقاً للبروتوكول الوطني للجرعات الداعمة المُعتمد في الدولة.

اشتراطات السفر لمواطني دولة الإمارات تبعاً لقرار منع سفر غير المطعمين. https://t.co/MpZDSFvxYB

وتتضمن الفئات المُستثناة من قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين الفئات المستثناة طبّياً من تلقي اللقاح (مع ضرورة مراجعة الجهة الصحية التي صدر منها الإعفاء الطبي لإدخاله في تطبيق الحصن)، والمتعافين من فيروس "كوفيد-19" (الذين لم تتجاوز فترة تعافيهم عن 3 أشهر بغض النظر عن عدد الجرعات)، إضافةً إلى مواطني الدولة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وفي 1 يناير/كانون الأول، كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات قد أعلنت منع سفر جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الأول الجاري.