إليكم بعض الخطوات البسيطة لتقليل عدد السعرات الحرارية بوجبة الغداء

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق وشعرت بالتعب والخمول بعد تناولك وجبة من الطعام؟ قد يكون الطعام غير الصحي سببًا وراء ذلك. وبالتالي، تقدم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض النصائح التي يمكن اتباعها خلالها فترة الغداء.

أضف المزيد من الخضار، مثل الخيار، والخس، والطماطم، والبصل، إلى شطيرتك، بدلاً من اللحم أو الجبن الإضافي.

ويجب أن تعلم أن شريحتين من الطماطم، وربع كوب من شرائح الخيار، وشريحتين من البصل، بدلاً من شريحة إضافية من الجبن (3/4 أونصة) وشريحتين من اللحم (1 أونصة)، يمكن أن تقلل عدد السعرات بـ154 سعرة حرارية.

تناول شطيرتك مع السلطة أو الفاكهة، بدلاً من رقائق البطاطس أو البطاطس المقلية.

وبمجرد استخدامك لنصف كوب من الأناناس النيء، بدلًا من كيس واحد من رقائق البطاطس، يمكن أن تخفض عدد السعرات بمقدار 118 سعرة حرارية.

اختر حساء نباتي بدلاً من حساء الكريمة أو اللحوم.

ولا تنسى أن كوب من حساء الخضار، بدلًا من كوب من حساء كريمة الدجاج، يساعد على خفض عدد السعرات إلى 45 سعرة حرارية.

عند تناول السلطة، قلّل من كمية الصلصة المستخدمة

نصف ملعقة صغيرة من تتبيلة سلطة الرانش العادية بدلاً من ملعقتين كبيرتين من صلصة الرانش العادية يمكن أن تخفض عدد السعرات بمقدار 109 سعرة حرارية.

إذا تناولت الطعام في الخارج، يمكن استبدال البطاطس المقلية بالحساء أو سلطة الخس الأخضر كطبق جانبي

ولا تنسى أن السلطة الجانبية مع صلصة خل قليلة الدسم، بدلًا من البطاطس المقلية العادية، يمكن أن تقلل عدد السعرات بمقدار 270 سعرة حرارية.