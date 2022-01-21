هل ستسافر قريبًا؟ إليك 3 أمور للحفاظ على صحتك خلال رحلتك

3 أنواع من المياه..ما هي الأفضل لتناولها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي يتفادى فيه الأشخاص التفكير بأنهم معرضون للإصابة بالمرض أو الأذى خلال رحلاتهم، إلا أنّ مثل هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان.

وعليه، أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها عبر موقعها الرسمي، 3 أمور قد تساعدك في الحفاظ على صحّتك خلال السفر.

المياه الصالحة للشرب

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة وشرب المياه الملوثة إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المعدية التي تسبّبها الجراثيم مثل الكريبتوسبوريديوم، وعدوى الجيارديا، وعدوى الشيغيلا، والنوروفيروس، وغيرها.

ولذلك، احرص على قراءة الملصق الموجود على المياه المعبأة لمعرفة مصدر المياه وكيفية معالجتها كي تكون آمنة للشرب.

وفيما لا يوجد حاليًا ملصق موحد للمياه المعبأة في زجاجات، فقد تخبرك الملصقات عن طريقة معالجة المياه.

وتحقّق من الملصق للحصول على رقم التواصل المجاني أو عنوان صفحة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة التي قامت بتعبئة المياه لمزيد من المعلومات.

مياه المنتجعات الترفيهية

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنّ السباحة في المياه الملوثة يمكن أن يزيد خطر الإصابة ببعض الأمراض المعدية.

وحين تسبح في مياه غير معالجة أو سيئة المعالجة، فإنك تخاطر بالتعرّض للجراثيم التي قد تتسبّب بمرضك.

كيف يمكن أن يحمي السباحون أنفسهم؟

تعتبر أفضل طريقة لمنع انتشار أمراض المياه في الأماكن الترفيهية هي تنقية المياه من الجراثيم في المقام الأول. وهذا يعني أنه إذا أصبت أو طفلك بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، فيتوجب عليك تجنّب النزول في هذه المياه مجدّدًا.

لحماية نفسك من أمراض المياه الأماكن الترفيهية الأكثر شيوعًا:

لا تبتلع المياه عند السباحة

جفّف أذنيك بعد السباحة

الصرف الصحي

من المهم أيضًا حماية نفسك والآخرين من الأمراض المنقولة عبر المياه، من خلال الاهتمام بممارسات الصرف الصحي الجيدة.